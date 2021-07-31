{ 31 июля 2021 }

Альбом Билли Айлиш доступен на всех стриминговых платформах

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  
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Билли повзрослела — да и мы тоже. Вышел второй студийный альбом певицы, за творческим и личностным ростом которой пришлось следить всему миру. От девочки, попавшей на мейджор в слишком юном возрасте до поп-иконы миллионов подростков по всему миру, но вряд ли «Happier Than Ever» вообще можно будет назвать тин-попом. Здесь практически нет задора, с которым бунтарка Айлиш шествовала по миру, исполняя «Bad Guy», зато здесь много зрелых текстов: от трагических монологов о скоротечности бытия до чуть ли не психоанализа собственной аудитории, которая о(б)суждает каждый её шаг и решение.

Местами томные баллады сменяются трип-хопом, а иногда на помощь приходят авторские электронные синты Финнеаса — брат и сестра делают очень любопытные штуки со звуком, развивая концепцию ASMR-попа по полной, иногда перевоплощая это в такую же свежую тему, как в свое время Crystal Castles.

Заранее советую слушать в Spatial Audio, если у вас есть такая возможность.

Тихое Место


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