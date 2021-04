Билли Айлиш выложила на YouTube короткометражный фильм «Not My Responsibility» («Не моя ответственность»). Ролик планировалось показывать перед концертами тура певицы, который был отменен из-за коронавируса. Его успели увидеть поклонники артистки в марте 2020 года. В видео Билли поднимает [Читать...]

Британский музыкант Элтон Джон заявил о том, что Билли Джоэл должен серьезно пересмотреть свои взгляды на жизнь и лечь в реабилитационную клинику. По словам Джона, во время многочисленных совместных туров они с Джоэлом «потеряли немало концертов из-за алкоголизма» [Читать...]

Американский автор-исполнитель Билли Джоэл сделает своим фанатам королевский подарок: выпустит на DVD, CD и Blu-Ray исторические концерты в СССР 1987 года под названием «A Matter of Trust: The Bridge to Russia». В издание также войдут 12 ранее неизданных [Читать...]

Альбом “Let’s Be Frank: A Tribute To Frank Sinatra” с песнями Фрэнка Синатры, перепетыми многими известными исполнителями, включая Пола Анку, Тони Нателли, Эллу Фицджеральд, Чета Бейкера, Билли Холидей, выйдет на лейбле Hip-O Records 30 июня. На сборнике, где [Читать...]

Фолк-певец Бонни Принс Билли (настоящее имя – Уилл Олдхэм), известный, помимо прочего, окладистой бородой решил запустить собственную линию мужской косметики, куда войдут товары для и после бритья. Его первый опыт – лосьон после бритья – был разработан им [Читать...]