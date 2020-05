Билли Айлиш разделась

Билли Джоэл на днях официально объявил об отмене всех концертов в рамках его европейского турне с Элтоном Джоном из-за болезни. “Я очень сожалею о случившемся, – сказал в интервью Билли Джоэл. – Со мной никогда не случалось такого [Читать...]

Американский автор-исполнитель Билли Джоэл сделает своим фанатам королевский подарок: выпустит на DVD, CD и Blu-Ray исторические концерты в СССР 1987 года под названием «A Matter of Trust: The Bridge to Russia». В издание также войдут 12 ранее неизданных [Читать...]

Фолк-певец Бонни Принс Билли (настоящее имя – Уилл Олдхэм), известный, помимо прочего, окладистой бородой решил запустить собственную линию мужской косметики, куда войдут товары для и после бритья. Его первый опыт – лосьон после бритья – был разработан им [Читать...]

Британский музыкант Элтон Джон заявил о том, что Билли Джоэл должен серьезно пересмотреть свои взгляды на жизнь и лечь в реабилитационную клинику. По словам Джона, во время многочисленных совместных туров они с Джоэлом «потеряли немало концертов из-за алкоголизма» [Читать...]

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров нелицеприятно высказался о выступлении лидера группы Billy‘s Band Билли Новика (на фото) с программой «Песни Егора Летова», который прошел в клубе «16 тонн» 15 марта 2015 года. – Я наивно полагал, что самое мерзкое и [Читать...]