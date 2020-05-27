Билли Айлиш разделась

Билли Айлиш выложила на YouTube короткометражный фильм «Not My Responsibility» («Не моя ответственность»). Ролик планировалось показывать перед концертами тура певицы, который был отменен из-за коронавируса. Его успели увидеть поклонники артистки в марте 2020 года.

В видео Билли поднимает темы бодишейминга, предрассудков и критики, раздеваясь перед камерой.

— Мы делаем выводы о людях, основываясь на их размерах. Мы решаем, кто они такие и чего они стоят, — рассуждает исполнительница. — Какая разница, больше на мне одежды или меньше — кто решает, что делает меня мной? Что это значит? Что мои ценности должны основываться только на твоем восприятии? Или то, что ваше мнение обо мне — не моя ответственность.