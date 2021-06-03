{ 3 июня 2021 }

Тёмная электроника и пустотный фолк, которых нет на стриминговых платформах

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Марьяна Клочко

На площадках официально опубликовано всего две песни при участии Марьяны Клочко (Maryana Klochko): одна совместная с Масло Черного Тмина — «лето», другая — мрачная зарисовка про бабушку, опубликованная в сборнике лейбла Standart Deviation. Вообще, эта композиция лучше любой другой формулирует музыкальный стиль Клочко — за основу взяты строчки из газеты «Здоровье» (стандартная макулатура, которую как спам разносят по почтовым ящикам в подъездах), а текст про бабусю, собирающуюся умирать резко сменяется потусторонним пугающим кавером на «Macarena». Это очень криповая интерпретация хита планетарного масштаба — вы точно не слышали подобное.

Она черпает вдохновение отовсюду. Если в «Babusia» это была локальная газета, то в «с т у с» она цитирует строчки знаменитого из-за своей трагичной судьбы поэта Василия Стуса — украинского диссидента, арестованного за протесты против культа личности в СССР и в защиту других арестованных представителей интеллигенции. В «sarajevo» она поёт стихи малоизвестного автора izdryk i — стих написан примерно спустя 100 лет после убийства Франца Фердинанда в Боснии (формально повод для начала Первой мировой) и его строчки гласят о том, что даже спустя 100 лет этот огонь всё ещё горит.

Марьяна сочиняет музыку много лет, но так и не выпускает полноформатный альбом. Пишет она и стихи, но тоже держит их при себе — в отдельном монологе в мессенджере. Говорит, что музыка это не фаст-фуд, потому можно и подождать, пока повар закончит готовить своё блюдо.

Тихое Место


Похожие посты:


  1. «Артек Электроника» – «Последний день в СССР» ***

    2. «Артек Электроника» – «Последний день в СССР» ***

    2015, Tunecore Российские инди- и электронные проекты нередко ностальгировали по советской эстетике. «Лаванда», «Ким & Буран», «Нож для фрау Мюллер» и многие другие старательно воссоздавали атмосферу ушедшей в прошлое страны – воспоминания смешивались с фантазиями, отчего эстетика эта получалась [Читать...]


  2. Том Йорк удалит свою музыку из стриминговых интерфейсов

    3. Том Йорк удалит свою музыку из стриминговых интерфейсов

    Лидер группы Radiohead Том Йорк удалит альбомы “The Eraser” и “Atoms for Peace” из стриминговых сервисов в знак солидарности с начинающими музыкантами, сообщает The Verge. Музыкант считает, что ресурсы вроде Spotify и Rdio, позволяющие прослушивать музыку в режиме [Читать...]


  3. Записи Beatles под Рождество появятся на всех стриминговых сервисах

    4. Записи Beatles под Рождество появятся на всех стриминговых сервисах

    Под Рождество Beatles перестанут бойкотировать стриминговые сервисы. Представители группы не заключили контракт с каким-то конкретным сервисом, поэтому каталог записей «ливерпульской четверки» появится на всех платформах (Spotify, Apple Music, Google Play, TIDAL и Amazon Prime Music). Песни «битлов» уже [Читать...]


  4. Абсолютный фолк и этника

    5. Абсолютный фолк и этника

    11 октября absolute soul группа Shoo примет участие в праздновании дня рождения клуба China-Town-Café. Коллектив во главе с 21-летней вокалисткой Шуней Балашовой представят программу своего дебютного альбома Absolute Soul, а также подарит именинникам новые композиции. Также в праздничном [Читать...]


  5. Темная сторона Захара Прилепина

    6. Темная сторона Захара Прилепина

    Захар Прилепин создал партию «За правду» и вчера провел ее съезд. Пользуясь случаем, поговорим о Прилепине и его политическом деле. Светлая сторона З. П. состоит в том, что он действительно одаренный писатель, вполне заслуживший свою нынешнюю популярность. Велик [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»