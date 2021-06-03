Тёмная электроника и пустотный фолк, которых нет на стриминговых платформах

На площадках официально опубликовано всего две песни при участии Марьяны Клочко (Maryana Klochko): одна совместная с Масло Черного Тмина — «лето», другая — мрачная зарисовка про бабушку, опубликованная в сборнике лейбла Standart Deviation. Вообще, эта композиция лучше любой другой формулирует музыкальный стиль Клочко — за основу взяты строчки из газеты «Здоровье» (стандартная макулатура, которую как спам разносят по почтовым ящикам в подъездах), а текст про бабусю, собирающуюся умирать резко сменяется потусторонним пугающим кавером на «Macarena». Это очень криповая интерпретация хита планетарного масштаба — вы точно не слышали подобное.

Она черпает вдохновение отовсюду. Если в «Babusia» это была локальная газета, то в «с т у с» она цитирует строчки знаменитого из-за своей трагичной судьбы поэта Василия Стуса — украинского диссидента, арестованного за протесты против культа личности в СССР и в защиту других арестованных представителей интеллигенции. В «sarajevo» она поёт стихи малоизвестного автора izdryk i — стих написан примерно спустя 100 лет после убийства Франца Фердинанда в Боснии (формально повод для начала Первой мировой) и его строчки гласят о том, что даже спустя 100 лет этот огонь всё ещё горит.

Марьяна сочиняет музыку много лет, но так и не выпускает полноформатный альбом. Пишет она и стихи, но тоже держит их при себе — в отдельном монологе в мессенджере. Говорит, что музыка это не фаст-фуд, потому можно и подождать, пока повар закончит готовить своё блюдо.