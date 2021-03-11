{ 11 марта 2021 }

Китайцу доверяют больше, чем Путину

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Маленький «подарок» от Лукашенко. Государственное агентство БЕЛТА опубликовал результаты опроса, который якобы демонстрирует доверие жителей страны к иностранным лидерам. Си Цзиньпину доверяют больше всех, и не доверяют меньше всех. На втором месте Путин.

Путин отстает от Си Цзиньпина на 1,6 процентных пунктов по доверию, но по недоверию Путин ближе к Меркель, Байдену и Макрону. Ничего не мешало БЕЛТА и полстеру Ecoom немного подкрутить результаты и поставить Путина на первое место хотя бы по доверию. Полстер Ecoom — это карманная игрушка администрации Лукашенко. После выборов президента они показали опрос, по которому за Лукашенко голосовали 78,9%. Ecoom — это даже не ВЦИОМ, это просто фантазеры.

Как логически объяснить проигрыш Путина китайцу? Допустим, белорусы обиделись на Путина, что он поддержал Лукашенко. Но Китай тоже поддержал Лукашенко. Может быть, они считают, что Си Цзиньпин больше помогает, чем Путин? Или белорусы поверили, что Путин хотел свергнуть Лукашенко, и поэтому меньше ему доверяют?

Как бы то ни было, белорусская пропаганда хотела приятное китайцам. Выбрав между Си Цзиньпином и Путиным первого.

Методичка


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