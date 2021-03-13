Наступление на Ахметова

На телеканале Ахметова поддержали Зеленского в его желании закончить контроль олигархов над СМИ.

На ток-шоу Савика Шустера зрители в студии, привезённый из всех областей Украины, оценивают то, что они видят и слышат во время передачи. Вчера они оценили речь Зеленского.

Наибольшую поддержку 96% получил кусок речи Зеленского против олигархов. В этом куске президент упомянул и Ахметова, который владеет телеканалом «Украина», где выходит ток-шоу:

“Важно одно — ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих? Первое — поддерживается. Второе — заканчивается”.

По версии Forbes, Ахметов за время пандемии увеличил активы в три раз до 7,6 миллиарда долларов. Есть, за что бороться Зеленскому, и есть чему возмущаться украинцам. Даже если они сами зрители телеканала Ахметова.