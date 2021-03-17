Слухи о Марии Захаровой в Госдуме наводят на сомнения, нужно ли это самой Захаровой.

Захарова может пойти от Тушинского избирательного округа. По социальному происхождению ей лучше было бы идти от Сокола, где Захарова живёт, и ближайших к нему районов. Захаровой подойдут и более бедные Тушино и районы южнее от него, где на прошлых выборах победил Геннадий Онищенко.

В отличие от других медийных провластных кандидатов – актёра Певцова, журналистов Попова и Баженова – Мария Захарова не начала вести предвыборную кампанию. Поэтому она пока довольно убедительно отрицает участие в выборах.

Интересно порассуждать о карьерных перспективах Захаровой в случае ухода в Госдуму. С одной стороны, чем занимается Захарова в @MID_Russia, её публичная деятельность больше подходит для Госдумы, где можно полностью снять тормоза и каждый день клеймить Запад.

С другой стороны, обратно из Госдумы в МИД не возвращаются. Был пример Элеоноры Митрофановой, которая через 8 лет после депутатства стала первым заместителем главы МИД, но она начинала политическую карьеру в Госдуме, в МИДе не работала. Есть пример потомственного дипломата Константина Косачёва, который в 1999 году ушёл в думу из правительства, сейчас сенатор – парламентарий видный, под санкциями, но не народная звезда.

Мария Захарова ещё молодая, у неё есть шансы стать первой женщиной-министром иностранных дел в истории. Это намного круче депутата Госдумы и члена высшего совета ЕР. Есть ли путь обратно из Госдумы в МИД – вопрос.

Мария Захарова – шальная императрица, которую сейчас каждый день цитируют СМИ. Она по вниманию к ней почти как премьер-министр. В Госдуме, если она не станет лидером партии, такого не будет. Шальная императрица, скорее всего, превратится во второго «графа» Толстого, который привлекает внимание глупыми заявлениями.