{ 18 декабря 2020 }

Путин Vs Шнуров

Рубрики: [Фейсбук]  
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Главное мое впечатление от пресс-конференции Путина — то же самое, что и всегда.

Не надо суетиться.

День за днем я читал в наших мусорных телеграм-каналах идиотически яркие прогнозы.

Путин болеет и вот-вот умрет.

Путин сегодня объявит об отставке.

Путин будет править вечно.

Путин боится новейших разоблачений и не знает, что сказать.

Путин вот-вот сдаст Лукашенко.

Путин вот-вот сдаст Донбасс.

Путин забаррикадировался в бункере и к нему никого не пускают.

И этот бесконечный «Профессор Соловей» льется и льется из каждой тумбочки и стиральной машины.

А потом ты в двенадцать дня включаешь вражеский ютьюб, а там — у нас на Бейкер-стрит все по-прежнему..

Говорит пять часов подряд, газ-вода-дети-лекарства, не умирает, никуда не уходит, но и не факт, что останется в двадцать четвертом, никого не сдает, вспоминает войну, вспоминает девяностые, дискутирует с би-би-си, отвечает на каверзные либеральные вопросы — тоже заранее понятные, ну а в конце — и это тоже всегда бывает — еще долго стоит, почти окруженный какими-то молодыми корреспондентами, и там всегда бывает последний либеральный вопрос.

Раз, два, три, ничего не произошло, — как писал Хармс.

Кровавый режим, который должен был рухнуть, опять не рухнул.

Так что не надо спешить, не надо верить во всякую бормотуху.

А вот кто действительно рухнул, так это Шнуров.

У Путина ничего не меняется, но почему один из самых популярных, остроумных и выгодно аполитичных певцов в стране вдруг решил превратиться в неинтересного, но при этом отчаянно интересничающего корреспондента, одного из тысяч, — это самая настоящая загадка.

Но вот именно этого — в отличие от глупостей про Путина — никто, конечно, не предсказал.

Дмитрий Ольшанский


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