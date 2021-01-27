{ 27 января 2021 }

Владимир Путин не захотел выглядеть политическим изгоем

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Владимир Путин не выбился из ряда мировых лидеров на форуме в Давосе. Российская публика ожидала увидеть «кузькину мать», а получила согласие Путина дружить с Западом.

Это было первое выступление Путина в Давосе с 2009 года. Тогда тоже был мировой экономический кризис. Без мирового кризиса Путина выступать на этом форме, видно, неинтересно.

Экономические СМИ Bloomberg и Financial Times не нашли в сегодняшнем выступлении Путина к чему привязаться. Критика мировых IT-гигантов, поддержка договора о сокращении вооружений, рост благосостояния и расслоения населения мира — темы вполне для мирового лидера, как будто Россию и не выгоняли из G8. С традиционным для Путина призывом отойти от однополярного мира.

«Речь в Давосе не содержала упоминаний о новом оружии, разрабатываемом Россией, таком как гиперзвуковая ядерная ракета и ядерная торпеда большой дальности, которыми Путин часто хвастается, выступая перед внутренней аудиторией», — разочарованно пишет FT. Путин в речи не захотел выглядеть в Давосе политическим изгоем как Трамп или Си Цзиньпин.

Методичка


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