Про Telegram и Твиттер

«Не знаю, кто в машине, но водитель у него — папа римский». Этот финальный панч из классического анекдота лучше всего подходит к сегодняшним новостям про Telegram.

Пока мы тут мëрзнем, неожиданно выяснилось, что компания-владелец мессенджера не стала в очередной раз изобретать инновации, а готовится размещать недавно анонсированный выпуск облигаций через весьма традиционного посредника, а именно ВТБ-Капитал. Зато ВТБ-Капитал заставил рынок слегка поволноваться, оценив компанию в диапазоне от $2 до $120 млрд. Позже выяснилось, что это была никакая не оценка, а «сравнение» с другими похожими мессенджерами и соцсетями. Но интрига от того, что приобретут инвесторы (пол-Телеги или полпроцента) только увеличилась

Павел Дуров, конечно же, приучил нас ко многому, но на фоне новостей про Твиттер «выживший» мессенджер становится ещë более загадочным, чем это было ранее. А где загадки, там и вопросы.