{ 25 октября 2020 }

Рома Зверь — «Колыбельные»

Рубрики: [Музыка]  [Рецензия]  
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Рома Зверь «Колыбельные»

2020, ООО «Звери»

Лидер группы «Звери» Рома Зверь на карантине не скучал и выпустил два альбома. Или так: лидер группы «Звери» на карантине скучал и выпустил два альбома. И я никак не могу выбрать, какое из высказываний точнее. Вышедший в конце лета диск «Звери на карантине» включил в себя 26 композиций — песни разных лет, переосмысленные с учётом отсутствия возможность музицировать совместно, громко и в электричестве. Пластинку, конечно, вытягивают «зверские» суперхиты, но в целом она оставляет странное впечатление: акустика не даёт того драйва, а наиболее запоминающимся экспериментом стало использование балалайки в некоторых «классических» песнях «Зверей». Это удивляет и придаёт некоторую новую энергию акустическим опытам запертых на карантине музыкантов, однако ненадолго: я бы не хотел даже в качестве прикола слушать концерт «Зверей» в сопровождении ансамбля балалаечников — максимум пару песен.

Сольный мини-альбом колыбельных, придуманных Ромой Зверем и спетых им под гитару, тем более не поможет преодолеть образовавшийся дефицит новых концертных боевиков. Когда концертов нет и музыкант сидит дома, это, очевидно, влияет и на его мысли, касающиеся творчества. Вместо буйных и шумных номеров у него пишутся песни тихие и вкрадчивые — такие, чтобы не разбудить соседей. Ну а отсюда недалеко и до цикла колыбельных. По словам Ромы Зверя, «писать и петь колыбельные оказалось совсем не просто и даже сложно». Интересно, что и слушать этот альбом оказалось не совсем просто — тут неожиданные ощущения творца и поклонников совпали. Ведь, казалось бы, что такое колыбельная песня? Набор каких-то усыпительных мелодических и текстовых штампов про уснувших птичек, рыбок и усталые игрушки. Ну перечисли их в каких-то свежих конфигурациях — и будет всем нам сборник новых колыбельных.

Тут, впрочем, нужно вспомнить, что какой-то острой необходимости в новых колыбельных в обществе не наблюдается: есть сложившийся набор классических произведений жанра, которые знают и используют по назначению более-менее все. Эти композиции настолько привычны, что никто давно уже не удивляется текстовым шероховатостям в них, а мелодии кажутся эталонными. Таким образом, работа над колыбельными для Ромы Зверя могла стать вызовом себе и творческой тренировкой, но не гарантировала лояльного отношения публики.

С вызовом он справился: в этих тихих, нежно спетых песнях Рому, наверно, даже не всякий узнает. От стилистики «Зверей» он постарался отойти на почтительное расстояние. Но для чего? Мини-альбом объясняет: для того, чтобы представить несколько стилизаций под классические колыбельные. «На луне», «Мачты» и «Небо звёздное» — стилизации удачные, способные вызвать восклицания типа «ой, это прям настоящие колыбельные!». Но с точки зрения мелодики и подачи они, прямо скажем, не слишком броские — да и зачем людям петь эти песни, если есть примерно такие же, только уже известные? Их практического использования можно ожидать только от преданных фанатов «Зверей». Финальный трек подборки называется «Колыбельная для взрослых», и это нечто среднее между вышеперечисленными детскими колыбельными и типичной песней группы «Звери». На мой взгляд, она промахивается мимо обеих этих «стилистик» — но, возможно, намекает на то, что после периода экспериментов Рома вернётся с новыми рок-хитами.

Алексей МАЖАЕВ.

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