«Магелланово облако» — «Отражение»

2020, Сергей Дворецкий

Несмотря на все конфликты, катаклизмы и пандемии, Сергей Дворецкий и группа «Магелланово облако» продолжают излучать в своей музыке романтический свет. Песни группы очень похожи на лишённые цинизма произведения раннего «Аквариума» вроде «Я не знаю, зачем ты вошла в этот дом» или «Мне кажется, я узнаю себя в том мальчике, читающем стихи»: здесь тоже высокий трепетный голос и почти эльфийское прекраснодушие. Всё это звучит очень благородно и даже облагораживающе, а основной минус заключается в том, что творческие привычки Сергея Дворецкого за десять лет существования «Магелланова облака» совершенно не поменялись. Для группы в порядке вещей выпускать один-два альбома в год, и, честно говоря, все они не очень сильно отличаются друг от друга. Слушателю, конечно, не помешает инъекция успокоительной изысканности, но, наверно, не так часто, как предлагают Дворецкий и Ко.

Правильную периодичность тут рассчитать невозможно, ибо «Магелланово облако» не алгеброй занимается, а более эфемерными вещами. Это можно только почувствовать. В случае с «Отражением» ваш рецензент как раз и почувствовал, что на сей раз Дворецкий попал в яблочко, представив практически идеальный саундтрек для тех, кто хочет отвлечься от тревожных новостей и помечтать о чём-то высоком, прекрасном и, может быть, даже сказочном. В звучании при этом мало что изменилось, но некоторая настройка всё же была произведена. Если первая песня «За чертой» адресована скорее давним и верным поклонникам «Облака», то мелодия трека «Вижу» может взять за душу и более широкие слои населения. Полагаю, если закинуть её в эфир одной там рок-радиостанции, она может поразить слушателей так же, как в своё время «Шелкопряд» группы Fleur. А чтобы «Вижу» в эфире не было одиноко, её стоит поддержать композицией «Отражение»: там к привычным приёмам добавляется красивые англоязычные припевы в исполнении лидера ирландской группы Hail the Ghost Кирана О’Рейли, которые придают музыке объёма и многомерности.

Эти две вещи настраивают слушателя на благожелательный лад, так что в дальнейшем он даже штампы Дворецкого, скорее всего, сочтёт вполне прекрасными. «Ночь и сотня лет» тоже отличается запоминающимся припевом, а куплеты «Светлей» повторяют мелодию гребенщиковской «Стали» («Я не знаю, зачем ты вошла в этот дом»), что песню, естественно, совершенно не портит: когда в припеве появляется другой мотив, кто-то из зрителей, возможно, даже испытает досаду. «Весть» доказывает, что на изучении раннего БГ «Магелланово облако» не остановилось: это самая быстрая песня альбома, почти что «боевик», но в данном случае тексту не хватает гребенщиковской остроты. В «Прибое» группа слегка прикасается к регги, а последние три трека делает максимально традиционными и привычными для своих поклонников. В любом случае послевкусие альбом оставляет приятное и нежное.

Алексей МАЖАЕВ.