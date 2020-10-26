{ 26 октября 2020 }

«Шерлок в России»: Наш ответ Гаю Ричи

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  

«Шерлок в России»: Наш ответ Гаю Ричи

Оценка: 8 из 10

Премьера первых двух эпизодов сериала «Шерлок в России» состоялась на видеосервисе Start 22 октября 2020 года. Режиссер: Нурбек Эген. В ролях: Максим Матвеев, Ирина Старшенбаум, Константин Богомолов, Владимир Мишуков, Павел Майков и другие.

XlX век, Лондон, гнездилище порока, логово разврата. В грязных трущобах Шерлок Холмс (Максим Матвеев), переодевшись в соблазнительную даму, ловит на живца Джека Потрошителя. Маньяк клюет, однако в жаркой схватке изобретательный сыщик все же упускает его, успев выяснить лишь одно — в деле обнаруживается русский след.

Теперь Шерлок чувствует себя ответственным перед будущими жертвами Потрошителя и, не медля, отправляется в Санкт-Петербург. Здесь его встречают, прямо скажем, недружелюбно. Полицейский с говорящей фамилией Трудный (Павел Майков) чувствует себя оскорбленным феноменальной проницательностью Холмса. Спесивый обер-полицмейстер Знаменский (Константин Богомолов) назначает неискушенного иностранца на роль идеального козла отпущения. И лишь доктор-мизантроп Карцев (Владимир Мишуков) неожиданно для себя начинает симпатизировать Шерлоку, становясь при нем новым Ватсоном.

Эпигоны Конан Дойла ничтоже сумняшеся забрасывали в своих низкопробных литературных поделках то в Америку, то в Россию. Однако у самого «папы Шерлока» встречается лишь одно беглое упоминание о российской Одиссее: разбирая архив в рассказе «Обряд дома Месгрейвов» сыщик бросает Ватсону реплику о некоем «приключении старухи русской». Ну а какая старуха может прийти на ум в контексте Петербурга позапрошлого века? Правильно: убитая Раскольниковым процентщица. Похоже, здесь и стоит искать причину, по которой Холмса в новом сериале решили сделать поклонником Достоевского и свести с несчастной девушкой по имени Неточка…

Другие источники вдохновения создателей сериала продюсерской компании «Среда» не менее примечательны. Из другого проекта «Среды» — сериала «Гоголь» — сюда перекочевала прическа главного героя и его (сверх)способность находить разгадку в состоянии внезапного озарения. Мимолётные питерские эпизоды «Гоголя» в «Шерлоке в России» как бы разворачиваются и укрупняются. Чтобы постичь тайну русской души и распутать замысловатый клубок, герою Конан Дойла предстоит погрузиться в самую пучину извечного хаоса, присущего Северной столице.

Фирменный дедуктивный метод Холмса перед этим бардаком явно бессилен, на чем и строится основная интрига первых двух эпизодов сериала. Максим Матвеев отлично справляется с поставленной задачей, в чем сомневаться даже не приходится, раз уж ему по зубам в свое время оказался Ставрогин в «Бесах» Владимира Хотиненко. С Василием Ливановым актер тягаться даже не пытается, составляя конкуренцию скорее современным западным трактовкам хрестоматийного образа. Например, Гаю Ричи, чей Шерлок тоже оказывается франтом, не чуждым состраданию и азам рукопашного боя.

Денис СТУПНИКОВ.

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