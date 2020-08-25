Отравление Навального

Идея, что Навального отравил кровавый режим, и сделал это кровавый режим примерно тем же веществом, которое было задействовано в деле Скрипаля, ну, родственником этого вещества, — это как если бы в детективе на грудь жертвы кто-то положил бы записку с текстом ЭТО СДЕЛАЛ ВАСЯ, а мы бы нашли ее и закричали радостно: видите, Вася!

Дело раскрыто!

Немножко по-дебильному написан такой детектив, нет?

Только что получив на свою голову большой международный скандал — даже безотносительно того, что там было на самом деле в Англии, ведь это все равно стало фактом пиара, — ввязываться в точно такую же историю, и даже еще намного хуже (шпиона-перебежчика мало кому жалко, с лидером оппозиции дело обстоит, мягко говоря, не так), и буквально с теми же деталями, даже не потрудившись немного сменить декорации, — нет, извините, нами все-таки руководят не идиоты.

Более того, мы видели, как все эти десять лет власть обходилась с Навальным.

Они выпускали его в загранпоездки, хотя могли бы этого и не делать.

Они не сажали его в тюрьму, хотя сто раз могли бы его посадить.

Они посадили его на один день, но выпустили по ходатайству стороны обвинения.

Они даже однажды отправили его на выборы, собрав для него подписи «Единой России».

Они не преследовали всерьез его спонсоров, и никогда не разоблачали информаторов и заказчиков его расследований. Мешали по мелочи, но он никогда не терял возможности содержать весь свой штат, свои штабы, и мочить тех, кого он хотел мочить.

Наконец, они как-то посадили его брата — это была плохая история, но брат был взрослый мужик, — но никогда не вынуждали его прятать и вывозить семью, не шантажировали его судьбой жены, детей или родителей.

То есть по меркам России, по меркам нашей жизни — и с учетом того обстоятельства, что он создал из себя врага системы номер один, — с ним обходились исключительно осторожно.

И внезапно решили отравить как Скрипаля.

Да еще и разрешили отвезти его после этого в Германию.

Ну а что, пусть все узнают про наши подвиги! Можем повторить!

Нет, нами правят не идиоты.

Впрочем, и противоположная версия насчет того, что Навального принесли в жертву рептилоиды — на алтарь революции, во имя ущерба для России, — не кажется мне убедительной.

Если бы я был рептилоидом и хотел отравить Навального с серьезным ущербом для России, — я бы выбрал для этого правильный момент.

Президентские выборы (хорошо!). Олимпиада (идеально!). Чемпионат мира по футболу (волшебно!). Саммит с встречей Путина и Трампа. Ну хоть что-нибудь.

Но, как мы видим, никакие торжественные события осенью двадцатого года не ожидаются, и срывать-портить нечего.

А потому мне кажется более реалистичной самой скучная версия: автора заказали герои.

Кто-то из могущественных баронов — тех, кого он разоблачал раньше, тех, кого он только планировал разоблачить, — то ли отомстил ему, то ли упредил готовящийся удар.

И — стилизовал это дело под «руку Кремля», чтобы на простой вопрос «кто это сделал?» у «мировой общественности» был бы готов такой же простой ответ, и вникать дальше было бы уже неинтересно.

Службы безопасности у этих баронов укомплектованы ветеранами сами знаете чего, так что технически они это могут.

Наглость, правда, нужна изрядная.

Но у кого есть миллиард, тот часто думает, что схватил бога за бороду.

Впрочем, это всего лишь мои предположения, никаких доказательств.

Но, повторюсь, я верю во все самое скучное.