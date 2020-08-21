Отравление шпротами

Однажды лет двадцать назад на фестивале в Геленджике я отравился бутербродом со шпротами. Володя Вишневский тоже траванулся этими же бутербродами.

Реально чуть не окочурились. Температура под 40, глюки и дикий озноб. Практически без сознания. Но никто не кричал о заговоре против российской поэзии. И вообще никто не кричал: «Держитесь! Вы сможете!» СМИ как-то тоже промолчали об этом факте.

И только медсестра заставила пить разведённую марганцовку, чтобы тут же проблеваться. И проблевались. Правда, при медсестре неудобно было, но что поделаешь? Жить хотелось.

И Лёха тоже проблюётся и выздоровеет, чтобы продолжить борьбу с ростками коррупции в нашей стране! Держись, Лёха! Ты не в Солсбери, а в России.

Здесь либерала Быкова откачали и тебя откачают!