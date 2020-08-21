Про Навального

Считаю, что случившееся с ним — провал спецслужб, которые должны были тщательнее следить за тем, чтобы с ним ничего не случилось.

Стилистика их визави «с той стороны», как показывают в тч и недавние белорусские события, это по-прежнему точечные «сакральные жертвы». А он, как ни крути, идеальный кандидат на эту роль, номер один в рейтинге. Причём я не утверждаю, что сейчас это тот случай, но риски очень значительны.

Поэтому пасти его надо нашим примерно с той же плотностью, как какого-нибудь обладателя госсекретов. А сейчас остаётся надеяться только на мастерство омских реаниматологов.