{ 21 августа 2020 }

Про Навального

Рубрики: [Фейсбук]  
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Считаю, что случившееся с ним — провал спецслужб, которые должны были тщательнее следить за тем, чтобы с ним ничего не случилось.

Стилистика их визави «с той стороны», как показывают в тч и недавние белорусские события, это по-прежнему точечные «сакральные жертвы». А он, как ни крути, идеальный кандидат на эту роль, номер один в рейтинге. Причём я не утверждаю, что сейчас это тот случай, но риски очень значительны.

Поэтому пасти его надо нашим примерно с той же плотностью, как какого-нибудь обладателя госсекретов. А сейчас остаётся надеяться только на мастерство омских реаниматологов.

Алексей Чадаев


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