К выдвижению Навального

У типичного москвича оперативная память – максимум год. Дальше он ничего не помнит.

Москвич не помнит экономических кризисов, регулярных девальваций, погрома на Манежке и в Бирюлёво. Его память немедленно стирает все неприятное.

Москвич болен клинической формой оптимизма. Все, что выходит за рамки этого клинического оптимизма вгоняет его в депрессию.

Если раз в год москвичу не прибавляют 20-30% к зарплате, он начинает хуесосить работатодателя.

Это продолжается пока москвича не увольняют с работы и не берут на его место нового москвича, который только что приехал из Тамбова.

Москвич находит новую работу, клянется жене, что он все осознал, но через год все повторяется и он снова начинает ныть в корпоративной столовой и несторожно обзывает начальника гомосексуалистом в плохом смысле этого слова.

Те же отношения у москвича с верховной властью.

Поскольку Путин не может сделать ипотеку бесплатной, а билеты в Турцию по 100 долларов, москвич – недоволен Путиным. Собяниным он тоже недоволен.

Но, Путиным – особенно.

Проблемы с оперативной памятью исключают способность москвича к сравнительному анализу, который присущ русскому крестьянину, а так же его потомкам, проживающим в в малых и средних российских городах. Поэтому москвич берет ипотеку под 16% годовых и покупает новый айфон в рассрочку без процентов и переплат.

Забыта даже бронзовая формула “Лишь бы не было войны”, а так же навык держать в кладовке ящик тушенки и мешок сахара.

Тема про усталость москвича от Путина – из этой области.

Путин для взрослого ответственного человека из Замкадья – это тот самый ящик тушенки в подполе, а так же участковый, который запрещает гастарбайтерам выходить из их подвала после 19.00.

Может, это и противозаконно, но зато во дворе – благолепие и покой.