{ 23 августа 2020 }

Навальный и КПРФ

Рубрики: [Фейсбук]  
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По ситуации с Навальным: инсайдов не имею, в конспирологии не силён, все, что могу сказать — здоровья ему. Увы, по себе знаю, каково это — мотаться по сибирям в самолетах, сидя на жесткой диете, и вылетать из Томска примерно в два часа ночи по Москве. Но.

Глядя на саму ситуацию, задумался в очередной раз вот о чем.

Два самых сильных оппозиционных бренда у нас — Навальный и КПРФ. Разные ниши, разная идеология, разный избиратель, разный политический стиль, почти нет пересечений по социологии, но есть пара позиций, в которых они схожи.

Первая — установка «только мы и есть настоящая оппозиция, остальное — фейки или соглашатели». Тут понятно, для нашего избирателя всегда важно, насколько тот, кому он отдаёт голос, тверд и независим в своей позиции; и доказать, что ты именно таков — получить важную фору. Опять же, делают они это по-разному и разными средствами, но есть и общее: несмотря на всю риторику, стремиться иметь свой отдельный протокол или канал общения с властью, и решать с его помощью свои вопросы так, чтобы при этом не потерять лицо.

И вторая — и те и те ненавидят политическую конкуренцию, в чем превосходят даже «партию власти». Об умении Навального и его команды общаться с журналистами в стиле «есть две точки зрения — моя и неправильная» уже давно ходят легенды, но уже подзабыли, что коммунисты ведь такие же. В отличие от системной и парламентской оппозициии, они вынуждены время от времени поднимать на флаг «право на альтернативу» — бороться за своих кандидатов, снимаемых с регистрации, отстаивать право на другую точку зрения и так далее, но как бы это сказать — в их «базовом коде» не заложена идея, что точек зрения может быть больше, чем одна.

И в тех местах, где они почему-то оказываются властью, мы видим, что их стилистика совершенно та же, что у ЕР — всех кого можно заткнуть, снять, не допустить, выщемить. И это даже им как бы и прощается — ведь в том советском «золотом веке» тоже ж была только одна партия, да и «две народ не прокормит», ну а как. Короче, воспринимается как само собой разумеющееся.

И это все подталкивает меня к следующему выводу. Ни на провластной, ни на оппозиционной поляне не заявлена как ценность — многообразие, конкуренция, право на иную точку зрения. Никто за это не борется. Понятно, что не борется власть, но ведь и оппозиция за это не топит.

Вот эта вольтеровская позиция — «я не согласен с Вашей точкой зрения, но готов положить жизнь за Ваше право на неё» — кто так может сказать из наших политиков, неважно вообще какого фланга? Чтоб ему при этом еще и поверили?

Алексей Чадаев


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