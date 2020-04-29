{ 29 апреля 2020 }

Новый кейс Навального

Рубрики: [Фейсбук]  
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Новый кейс Навального — раздать всем гражданам России деньги из Фонда национального благосостоянии (ФНБ) — это классическая большевистская политика «чем хуже-тем лучше.

Оголтелый популизм является сегодня самым очевидным оружием политической борьбы.

Весь российский ФНБ составляет всего 8,250 трлн рублей. Если раздать его всем 150 миллионам гражданам России, получится совершенно не поражающая воображение сумма в размере 55 тысяч рублей на человека.

Но главное, что означает раздача ФНБ, это то, что большая часть этих «всех» уже через полгода останется без средств к существованию.

Потому что, если государство не поддержит сегодня отрасли и компании, которые и создают рабочие места, платят налоги и собственно и представляют собой то, что называется российской экономикой, эти рабочие места просто исчезнут, и Россия погрузится в депрессию, сопоставимую с тем, что была у нас в 90-е.

Вполне очевидно, что именно это и является целью Навального, Соболь и всех прочих современных профессиональных революционеров, для которых «ни мира, ни войны, а армию –распустить», остается родным и понятным лозунгом.

Сергей Мардан


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