Путешествия скандинавских пенсионеров

Наивный наш народ…до сих пор наивен.

Хотя нет, скорее всего эта милая дама — из сопредельного идеального государства, который до сих пор с придыханием и закатыванием глаз нахваливает жизнь западных пенсионеров.

“…этот немецкий, шведский, норвежский отработанный материал лет до 90 путешествует, чистенький, с педикюром. .. А потом ему подтирают попы в неплохих домах престарелых работницы из душевных, заботящихся о своих жителях стран…”

Милая девушка в желто-блакитных очках по-видимому.

Начнем с первого — неплохих домах престарелых. Да, в каждом городке они есть — и социальные, и частные. На любые деньги. Как и у нас сейчас.

Вот только хотелось бы милой даме жить в таком доме, а не вместе с своими детьми? Которых вырастила?

О заботе и уюте — это все от взноса зависит. Вот мои родственники четко понимают, что на свои социальные пенсии они не выживут даже в своем доме, поэтому продадут домик и вместе с пенсиями могут претендовать на комнату на двоих с сиделкой и врачебной консультацией раз в месяц на общем питании. О сказочности таких условий — можно думать как угодно.

О путешествиях. Скандинавские пенсионеры путешествуют мало и редко. В 67-70 лет это уже малоактуально. На всемирных грязевых курортах скандинавов я видел два-три раза. Очень удивился. Правда, один из них был совладельцем сети «Оби».

Начет педикюров и маникюров — увы.. Не принято это нынче у цивилизованных народов. Хорошо, если ногти стригут — и то прогресс. Насчет стильности — то же самое. Джинсы и кроссовки. Стильными стариками могут быть сейчас ныне только итальянцы да русские. У них это в крови.

Так что, милая дама несколько погорячилась. Такое бывает, когда за границу выезжаешь туристо и информацию черпаешь только у Ургантов да Венедиктовых. Эти да — для них там все хорошо.

А главное, что не удается понять нашим восторженным почитателям Запада — это одну вещь — в любой стране можно очень неплохо прожить, имея солидный запас денег. Даже в Зимбабве можно неплохо устроится. Собчак нигде не пропадет — везде на своей вилле с комфортом будет жить.

Вот только в к обычным людям это вряд ли относится.