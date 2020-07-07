Тяжелая жизнь эстрадных артистов

Лет двадцать пять назад я сотрудничал с РТР-овским телепроектом «Хрустальный башмачок». Не знаю всей подоплёки, но каким-то образом на экран попадали дети из неблагополучных семей и инвалиды. Я их записывал на своей студии, а телевизионщики «рассчитывались» со мной эфирами.

Однажды звонит руководитель проекта Анжела Хачатурьян и говорит, что необходимо изготовить фонограмму для одного участника, но сложность заключается в том, что он собирается петь романс Шуберта. Ну, надо — так надо. Я вызываю пианиста, он разучивает произведение, ждём певца. Подъезжает автобус, из него достают инвалидную коляску, выносят скрюченного церебральным параличом парня и везут ко мне на студию. Так как никто не знает, сколько мы провозимся, я отпускаю автобус, пообещав, что сам доставлю солиста домой. Справляемся на удивление быстро — молодой человек оказывается крепким баритоном, к тому же неплохо интонирующим. Поблагодарив друг друга за работу, мы с пианистом катим коляску до моей машины, берём солиста на руки и водружаем на переднее сиденье. Рулю, думая о странном мире, в котором талантливому парню судьба уготовила такое тяжёлое существование. Ведём непринуждённую (насколько это возможно) беседу на отвлечённые темы, и вдруг он произносит фразу, которая ввергает меня в ступор:

— Какая же у вас, эстрадных артистов, тяжёлая жизнь…

Я ошарашенно смотрю на него: тело — знак вопроса, руки прижаты к бокам, пальцы что-то хватают и выбрасывают, склонённая набок голова хаотично дёргается, по лицу пробегают судороги. А в моей голове одна мысль — “Как умудрилась эстрада настолько запудрить мозги стране, убедив её в сложности своего бытия, что даже этот скованный болезнью человек ей сочувствует?!»

Для меня эстрадная жизнь всегда была если не праздником, то уж точно любимым делом. Все трудности воспринимались как необходимый довесок к аплодисментам. Хотя, мне довелось повидать на своём веку достаточное количество ущербных артистов — одни убили здоровье постоянным загулом, другие не вынесли грохота медных труб, третьи всю жизнь занимаются не своим делом. Однако жалеть их вряд ли стОит, ведь они сами выбрали свой путь.