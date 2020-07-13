Новое прочтение фильмов — это мода ныне такая. Особенно если Союз хотят пнуть. Чтобы, значит, показать, как там было все мрачно и беспросветно.

Подходят абсолютно не творчески. Например, фильм «Девчата» — ну что там можно сказать? Светлый, добрый фильм. Ан нет. Кто-то мрачно-угрюмый сообщает, что там работали только зэки. На лесоповале, значит.

Могу продолжить эту чудесную мысль. Следовательно, Тосю сослали в Сибирь из маленького чудесного южного городка после окончания кулинарного училища, как политзаключенную. Или крымскую татарку.

Лишения ее настигли сразу. Подушек в общежитии не было — спали на тумбочках.

Всех заставляли ходить в вечернюю школу, наверно, чтобы обрабатывать политически.

С питанием было плохо, зэков на лесоповале еще худо-бедно кормили «суп как в санатории, каждая калория на своем месте». А вот в магазинах были только яйца и пиво «Жигулевское» — это когда бригада себе ужин готовит.

Про заработки говорить не приходилось — золотые часы могли купить только сообща — бригадой.

Мужские шапки имели большую ценность — на них спорили, их обменивали, купить их было нельзя. Так же обстояло дело и с валенками.

Жилье строили использую бесплатную рабочую силу. Женщин заставляли таскать ящики с гвоздями.

В общем, кровавый Мордор. Даже фильмы — людоедские. Вот что значит — сила мысли. Главное, эту самую мысль раскинуть вовремя. Страшное было время.