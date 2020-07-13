О Хабаровске

Говорят, там есть организаторы. Некий «административный ресурс».

Конечно. Он всегда есть. Везде, где на улицы выходят более двух-трех тысяч человек. Всегда задействован серьезный ресурс. У нас, в Штатах, в Индонезии — где угодно. Политический, религиозный, какой хотите — должен быть. Иначе ничего не получится.

Так было и во времена первой Болотной. Оппозиция тогда продемонстрировала Кремлю свой — весьма серьезный — административный ресурс. И Кремль, если кто не помнит, обтекал. До Поклонной. Когда такой же ресурс в столице уже белоленточникам предъявили оппоненты.

Но какой у вас ресурс ни есть, вы не выведете на улицы граждан, если у самих граждан нет желания. Денег не хватит никаких. Или — если хватит — не хватит времени раздать. А уж, тем более, организовать граждан за такой короткий срок. Летом!

Иными словами, факторы должны совпасть. С одной стороны — ресурс организаторов. С другой — желание граждан. Одно без другого не работает.

К примеру, пенсионная реформа вызвала огромное недовольство. Оно было и есть. Но не нашлось организаторов. У коммунистов то ли желания не было, то ли возможностей, то ли того и другого. Проявили удивительную импотенцию. И все — пшик на выходе. Значит ли это, что народ реформу проглотил и простил? Нет. Недовольство реформой имеет отложенный эффект. До появления необходимого ресурса.

Когда у вас в провинциальном городе (даже не миллионнике) выходит столько человек на улицу — кто владеет ситуацией? Это весьма серьезно. Это означает, что есть капитальное недовольство граждан — с одной стороны. А с другой — есть прекрасные организаторы.

За такое головы должны на самом верху лететь. Но такое даже и не обсуждается.

У нас давно гражданам циферки предлагают на хлеб намазывать (во всех смыслах), но дошло до того, что они там наверху сами готовы циферки лопать. По бумажкам-то все нормально. А если стримы с ДВ забанить, то вообще же ничего не случилось.

И лепет опять: «Путина лично это недовольство не касается». Но люди включают стрим и слышат, что кричат на площади. И это не в «жирной, избалованной» Москве.

А кто потом будет отвечать за политику януковичей уже в нашей собственной вертикали? За эти игры?

Как-то не хочется все это переживать под конец жизни. Да и детям такого не пожелаешь.