Про кровавый режим

Четыре приговора по «московскому делу»: условный срок, штраф, один год и условный срок.

Неприятно, конечно, — любая судимость это не подарок, — но если говорить честно, то «система» поступает со своими либеральными противниками настолько мягко, насколько может.

Дальше уже только Горбачев и добровольная капитуляция, — а этого, учитывая опыт тридцатилетней и столетней давности, не хотелось бы.

Но лучше любых рассуждений — статистика.

Приведу здесь цифры, которые я увидел где-то в новостях, и которые меня поразили.

В 1999 году, когда Путин пришел к власти, в России было 1 миллион 60 тысяч заключенных.

Сейчас, по состоянию на ноябрь 2019 года, в России 530 тысяч заключенных.

Вот такой у нас «кровавый режим».

Вот чем реальность отличается от либеральной пропаганды.

Думайте своей головой, а не одолженной у Высшей школы экономики и «Новой газеты».