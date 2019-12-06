Про кровавый режим

Четыре приговора по «московскому делу»: условный срок, штраф, один год и условный срок.
Неприятно, конечно, — любая судимость это не подарок, — но если говорить честно, то «система» поступает со своими либеральными противниками настолько мягко, насколько может.
Дальше уже только Горбачев и добровольная капитуляция, — а этого, учитывая опыт тридцатилетней и столетней давности, не хотелось бы.
Но лучше любых рассуждений — статистика.
Приведу здесь цифры, которые я увидел где-то в новостях, и которые меня поразили.
В 1999 году, когда Путин пришел к власти, в России было 1 миллион 60 тысяч заключенных.
Сейчас, по состоянию на ноябрь 2019 года, в России 530 тысяч заключенных.
Вот такой у нас «кровавый режим».
Вот чем реальность отличается от либеральной пропаганды.
Думайте своей головой, а не одолженной у Высшей школы экономики и «Новой газеты».