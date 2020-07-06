Прогнило что-то в ихнем государстве (почти Вильям Шекспир). Это я к тому, что выпрямление извилин в мозгах большинства представителей западного общества идёт всё быстрее.

Вчера зацепил кусочек фильма «Во всё тяжкое», где герой Джонни Дэппа утешает дочь, у которой случилась драма в интимной жизни — сексуальная партнёрша изменила с парнем. Отец говорит своей любимице, что на свете ещё много замечательных женщин, и она обязательно встретит свою любовь. А бывшей сожительнице они желают гореть в аду за свой поступок, потому что, с их точки зрения, нет в мире ничего более гнусного для женщины, чем лечь в постель с мужчиной.

Да минует нас чаша сия.