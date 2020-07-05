Недовольство в США

Просто так вспыхнуть такие дикие протесты в США — не могли.

Просто так — не бывает ничего. Кем-то это организуется, заводится и финансируется.

Черный, которого успокоили болевым приемом, а потом он скончался в реанимации — только предлог. Уже подготовленный предлог. Видео мгновенно распространили повсюду, чтобы разогреть публику.

До этого была кропотливая и активная подготовка.

Мэр Миннеаполиса — российский еврей — очень благодушно наблюдает за ситуацией, отдавая приказ оставить для разграбления полицейские участки. Сам позирует в носках с изображением Хилари Клинтон.

В принципе — к бабке не ходи — ушки глобалистов уже высунулись повсюду. И к пандемии ковида они причастны — немножко ВОЗом поуправляли, чтобы создать благоприятные условия для возмущения во всем мире. Очень продуктивно получилось. Специальный такой вирус — ужаса не вызывает, как тот же вирус оспы, чумы или бешенства. А недовольство — очень даже сильно.

Вот и сложилась ситуация, когда недовольным большинством можно манипулировать. Перед выборами Трампа. Сдюжит — или нет.

Нам лучше, чтобы выдержил. Глобалисты по сравнению даже с Трампом — это не фунт изюма.

Так что, Господи спаси Америку — не стоит злорадствовать.

У нас то же самое готовят. Сценарий один.