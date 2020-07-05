Кондитеры душ человеческих

“Стыд — не дым, глаза не ест”. Это я о литературных премиях, которыми награждают обильно яхиных, букш, некрасовых, латыниных, полозковых и так далее

И что-то мне вспомнилось по этому поводу некая история.

В святые 90-е моя знакомая, учительница литературы в питерской школе, сама того не желая провела интересный психологический эксперимент.

Была в ее классе девочка — дочь какого-то местно бандита — авторитета. Очень склонного к образованию своей дочери. Девочка была неплохой, но явно не тянула на отличные отметки. Скромная троечница. А ему нужны были только пятерки. Любой ценой. Сначала он запугал директриссу, которая с глазами по полтиннику дергала учителей, дескать не погубите. ну его. Учителя прогнулись — ну что нарываться?

Моей знакомой было стыдно прогибаться. Дескать, как я посмотрю детям в глаза, когда поставлю ей пятерку по русскому языку, если она пишет «кАрова»? И решила она пойти другим путем — вызвать стыд у самой девочки.

Она исправляла все ее ошибки в диктантах красными чернилами, выписывала количество ошибок жирно — и ставила ПЯТЕРКУ. И так везде. В изложениях, тетрадях…и так далее И ждала… Чего? ну чего-нибудь.. Что прибежит папа-бандит, разрыдается горькими слезами и скажет, ну хватит. Типа того. 17 ошибок же. Не надо пятерку, троечку нарисуйте.

Или сама девочка покраснеет — и тоже скажет — не надо. не позорьте.. Уберите пятерку.

Не дождалась. Из школы уволилась — было стыдно.

Что с девочкой — неизвестно. Скорее всего получила золотую медаль. И еще много таких же поощрений. Не факт.

К чему это я? А к поговорке “стыд не дым — глаза не ест.”

Это я прочитал у Захара Прилепина эдакое кокетливое, дескать, что вы от меня, бездари, хотите — я уже только какими премиями не награжден, какими лаврами не увешан, поэтому закрыли бы вы рты-то критиканские.

Вот-вот, главный показатель — знак отличия. Премия, награда, похвала. А какой ценой — неважно. И в какой среде — тоже не имеет значения.

Это как на конкурсе тортов — когда побеждает самый хилый, самый кривобокий торт с селедочным вкусом и непропеченный. И который есть невозможно. Но на нем надпись какая-нибудь — «страна гулаг» или «кровавый мордор»… что-то типа. И есть заказчики.

Но кондитер стоит гордо в крахмальном колпаке — типа, победитель. Профессионал. А то, что вы есть не можете — так это у вас вкус отсутствует и понимание прекрасного. Есть другие ценители — понимающие.

Вот и нынешние литературные премии таковы. Немногие честные члены жюри скорбно качают головами — а что нам делать? нас нагнули… вот так вот — выправляем ошибки, плюемся смачно, рыдаем слезами — а пятерки ставим. Стыдно-с..

Вот и лезут из всех щелей яхины, улицкие, калечины-малечины, полозковы, латынины и так далее — бездарные, убогие, неграмотные. Давно позабывшие стыд и совесть. Кондитеры душ человеческих.

А еще прилепины. Которым не совестно быть в этом же ряду. Премии ведь не пахнут, верно?