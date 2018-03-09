Недовольство… оно существует в любом обществе, при любом строе. Так было, есть и будет. Государства возникают, благодествуют и умирают. Как люди, театры, религии. И в каждой институции присутсвуют неудовлетворённые сегодняшним и это недовольство одновременно стелит дорогу в завтра и губит сегодня. Диалектика. Временная шкала у всего во многом зависит от потенции. Есть потенция у человека – он готов жить и интересен окружающим, иссякла – человек скоро умрёт. Физически или социально, но умрёт. Первым признаком импотенции (не обязательно половой, но и всякой иной) – недовольство своей немочью. Оно проецируется на любое жизненное проявления. Выясняется, что человек окружён негодяями, подлецами, завистниками. Они всюду, других человек не видит. Социальная закономерность. У государств похоже – есть у страны перспективы – она развивается, бурлит, живёт, одним словом. Потенция у человеков и государств, естественно, разная. У человека стоит или не стоит на жизнь, а у государства сложнее. Оно и понятно – государство значительно сложнее человека. Потенция государства зависит от госидеологии. Именно идеология определяет вектор развития, она же куппирует отрицалово и направляет энергию на развитие. У нас случилась беда – в 90-е была принята Коснтитуция в которой отдельной статьёй прописан запрет на госидеологию. Главная задача нового-старого Президента изменить упомянутую статью в Конституции. И не надо бояться Великих целей и Больших задач. Только “строительство пирамид” может направить традиционное недовольство населения на оставление следа в истории и устранить недовольство своей немочью. В противном случае “погибоша аки обры”…