{ 12 июня 2020 }

Про нормальный мозг

Рубрики: [Фейсбук]  
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Гозман: «А если бы на месте Ефремова были Безруков и Машков — реакция народа была бы такой же?»

Смотрю на пьяную циничную морду Ефремова, напичканную коктейлем наркотиков и водки и думаю “плохо дело у всех этих либерастов, если вот такое разлагающееся чмо — делать иконой..”

И ведь этот кусок гнили распевал на двоих с таким же наркошей Орлушей какие-то стишата против Президента..

Где они — слизь под ногами — и Путин? Который всегда подтянут, предельно сдержан и спортивен. И ни рюмки спиртного.

И во это — мерзкое и циничное, и к тому же трусливое (стал прятаться от наказания) — может что-то критиковать и чему-то возмущаться — проспиртованными мозгами?

Хотя у нынешних кукловодов, которые давно не стесняются в выражениях больного ума, и наркоман и бандит Флойд может стать иконой и святым. Правда, нормальные люди все же остались — смотрят на это как на цирк с конями и потихоньку запасаются оружием.

Гозман задается вопросом на «Эхе» — а почему вдруг такого негодования на всеобщего любимца Мишука? Ведь он же гений? Почему шквал возмущения пошел на либерастов? Вот если бы на месте Ефремова был Охлобыстин, Безруков или Машков — как бы было? такое же возмушение?

Нет, не было бы этого цунами недовольства. Уверен. Жалели бы в равной степени и погибшего и убийцу. Но — Безруков и Машков — никогда бы не были в ситуации Ефремова. Потому что у них нет понятия вседозволенности и лихого наплевательства на все и всех. Они — НОРМАЛЬНЫЕ. Ватники и колорады. А это означает, что психика не превратилась в осклизлое месиво. Не смогли их зомбировать.

И даже (оказавшись в такой ситуации) они бы повели себя вменяемо и нормально. Не стали бы прятаться за спины адвокатов, юлить ужом и нанимать адвокатов — повинились бы. И приняли наказание. И душе легче было бы, и народ понял и простил.

Но для этого надо иметь нормальный мозг, а не проспиртованное и накачанное наркотиками осклизлое образование.

Ингвар Коротков


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