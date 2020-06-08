Почему китайцы не летают в космос?

Возник вопрос, и судя по-всему, у многих. Почему китайцы вот уже скоро как четыре года не делают пилотируемых запусков в космос? Китайская пилотируемая программа сдулась? Пора вычеркивать их из стран способных на отправку людей в космос?

А в самом деле? Да и куда им летать, если орбитальная станция «Тяньгун-2» сошла с орбиты в прошлом году. Американцы и россияне в определенном смысле стали «заложниками» наличия МКС, требующей постоянного поддержания в работоспособном состоянии. Это как покупка дачи. Купил и она сразу начинает требовать твоего постоянного присутствия.

Китайцы свою дачу только собираются приобретать. В 2021 году начнется масштабная работа — сборка новой многомодульной станции, примерно сравнимой по размеру с советским «Миром». И предполагается, что для сборки будет совершено как минимум четыре пилотируемых запуска. Так что скорее всего менее чем через год (Китай традиционно делает много запусков в январе-феврале) мы наверняка увидим китайских тайконавтов, работающих на сборке орбитальной станции.

Пока же рациональные китайцы пилотируемых запусков не делают, отделываясь коротким «А зачем?». Ничего, вот купят дачу и хочешь-не хочешь придется пару раз в год летать.

ЗЫ: к слову, отбор в Китайские космонавты очень суров (мест мало — желающих миллиарды). Есть даже такой серьезный пункт, как отсутствие плохого запаха изо рта. В тайконавте все должно быть прекрасно: и внешний вид, и подготовка и запах.