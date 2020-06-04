Оптимизация здравоохранения и коронавирус

Я не отношусь ни к ковид-отрицателям, ни к ковид-алармистам. Задолго до начала всех этих событий я носил в портфеле свежую маску, чтобы можно было надеть ее в многолюдном общественном месте в случае необходимости. Несколько свежих масок у меня всегда хранились на работе и дома. В последние пару месяцев я по собственной инициативе хожу на работу. Если вокруг меня люди, я надеваю многоразовую марлевую маску, которую сшила мне жена, она удобнее и гигиеничнее китайских одноразовых, вечером ее стираю. Отвергать ношение масок в многолюдных общественных местах, тем более, в присутствии людей, которые кашляют и сморкаются, мне кажется таким же ненормальным, как и отвергать средства личной гигиены — мыло, зубную щетку. Тем более, что преподаватели, как и проститутки, относятся к группе риска.

Я пытаюсь беспристрастно проанализировать действия властей в ходе эпидемии. У меня нет цели обвинять их или оправдывать, они столкнулись с такой проблемой впервые, и им было трудно принимать оптимальные решения. И все же какие-то выводы надо сделать.

1) Оптимизация здравоохранения по европейскому образцу была не лучшим решением. Хорошо еще, что оптимизаторы не успели сократить число больничных коек до уровня Италии. Я считаю, что и сейчас наша медицина лучше среднеевропейской благодаря сохранившимся еще врачам старой закалки. Спасибо им!

2) Режим массовой самоизоляции в регионах был принят слишком рано, это был явный фальстарт. В двадцатых числах марта, когда в Воронежской области инфицированных почти не было, здоровые граждане оказались заперты в своих квартирах, хотя необходимости в этом не было. Сейчас в области можно говорить о начале эпидемии, однако народ уже устал сидеть дома. Режим изоляции люди массово игнорируют, маски носить перестают, хотя именно сейчас следует соблюдать режим с особенной тщательностью.

3) В самом начале эпидемии нарушения режима самоизоляции инфицированных фиксировались журналистами, но никаких мер по отношению к нарушителям не предпринималось. В московском метро многие люди ездили без масок. Не было ограничений по выезду из очага эпидемии (из Москвы). Не было сделано самого необходимого. Зачем в таком случае нужно было запирать в квартирах живущих в регионах здоровых людей?

4) Проводимая Собяниным политика концентрирования всех граждан России (а также граждан соседних стран) в одном городе представляет угрозу для национальной безопасности.

5) Отечественные цифровизаторы показали свою некомпетентность, складывается впечатление, что программа «Социальный мониторинг» создана для зарабатывания денег, а не для контроля.

Следующая эпидемия может стать опаснее, поэтому я надеюсь, что власть исправит допущенные ошибки.

Алексей ШАПОШНИК.