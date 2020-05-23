Бюро по международным связям с общественностью Госдепа США решило выдать грант на «разоблачение дезинформации российского здравоохранения».

Победитель конкурса, согласно описанию в заявке, получит $250 тыс. Госдеп намерен выделить эту сумму для подготовки «доклада о российских и советских кампаниях дезинформации, связанных со здоровьем». Грант Госдеп предлагает выдать организации с опытом «в противодействии российской дезинформации». Проходить конкурс будет только в один этап.

Страшно интересно — кто же окажется той самой потрясающей организацией с такими редкими компетенциями?

И совсем не потому, что сумма 250 тысяч долларов США является хоть сколько-нибудь значительной. Нет. Сумма небольшая, но вопросы, которые она вызывает — очень большие.

На военной кафедре университета меня учили, что контрпропагандой занимаются специальные подразделения, которые как правило относятся к военной контрразведке. Это логично.

Обе воюющие стороны стремятся ослабить моральный дух солдат противника и соответственно стремятся нейтрализовать его аналогичные усилия.

Но тогда не понятно — причем тут конкурс Госдепа?

Спецслужбы США должны выполнять эту работу в рамках стандартного бюджета. За зарплату. А тут явная попытка списать 250 тысяч долларов на сверхурочные.

На месте товарища Трампа я бы разобрался с вопросом, кому там в ЦРУ не хватает зарплаты.

Нашим же спецслужбам можно можно просто дождаться результатов конкурса и потом уже спокойно выяснять, какие воинские звания у сотрудников организации «с опытом противодействия российской дезинформации» и их волонтерам из числа «российского гражданского общества».

Лучше уже сразу во время допроса.