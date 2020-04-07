Жизнь на земле и коронавирус

Мои давние приятели шли к заветной цели. Они стремились жить в Москве. И наконец — повезло. Тогда еще — в 70-80 — не было возможности просто купить квартиру. Что-то выменивали, как-то внедрялись.

Получилось — однушка в Бибирево. Счастье безмерное. Сорок лет в этой однушке они сначала вчетвером — с двумя детьми. Потом — дочь замуж вышла — впятером. То есть на голове друг у друга.

Я неосторожно спросил — а не проще ли за эти деньги ( 150 тыс. долларов) купить большой хороший дом в Пушкинских Горах? Или в Тверской губернии? И жить просторно — на природе, благо профессии у них самые ходовые — врач и учительница. Всегда нужны.

Они с ужасом на меня посмотрели, дескать, с глузду съехал — из Москвы — в провинцию?

А я сейчас — на карантине — стопроцентно уверен, что жить надо на земле. Выйдешь — вдохнешь весенний аромат, посмотришь на почки распускающиеся черемуховые, сольешь березовый сок из банки — и абсолютно счастлив.. А в деревне Гадюкино — так и вообще. от всех подальше.