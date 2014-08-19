Беспорядки в Америке

Лолита Милявская опубликовала в инстаграме приглашение президенту США Бараку Обаме приехать в Москву на празднование Дня Победы. Как известно, большинство лидеров цивилизованных стран отказались от визита в России на празднование 70-летия Победы из-за разногласий с Владимиром Путиным по [Читать...]

Сравнивать этнические отношения в Америке и в России нет никакого смысла. В Америке всех “вновь прибывающих” встречает очень жесткое государственное и культурное “ядро”, когда-то исключительно англо-голландское и протестантское, но со временем – медленно, постепенно – принимающее в клуб [Читать...]

Сольные концерты Михаила Шуфутинского с новой программой “Однажды в Америке” пройдут в ГЦКЗ “Россия” с 10 по 12 апреля. В программу “Однажды в Америке” войдут песни с нового одноименного альбома, над которым исполнитель работал совместно с Игорем Крутым [Читать...]

Михаил Шуфутинский на несколько дней приехал в Россию из Америки, где записывал альбом “Однажды в Америке”. По словам директора исполнителя, Михаил приехал по личным делам, хотя и даст несколько концертов в ночных клубах Москвы. Затем певец планирует снова [Читать...]

Украина возвращается в мировую политику как ключевой участник грядущих американских президентских выборов. Депутат Верховной рады Андрей Деркач на пресс-конференции 19 мая представил аудиозаписи разговоров людей, голоса которых похожи на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, бывшего госсекретаря Джона Керри [Читать...]