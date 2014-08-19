Беспорядки в Америке

Шесть лет назад в Америке происходили те же самые события!
Покуда Барак занимался майданом,
Покуда Барак занимался Ираком, —
Убитый тупым полисменом Майк Браун
Поставил Барака в Америке раком.
Убил полицейский в Америке негра,
Товарищу негра досталось по почке,
И быстро, как музыка в темпе аллегро,
Конфликт разгорелся на расовой почве!
Дымятся покрышек горящие горы,
Все громче разносятся отзвуки бури,
И вот уже вводит нацгвардию в город
Латентный расист, губернатор Миссури!
Как загнанный конь, от волнения в мыле,
Обама в слезах обращается к маме:
“Убили же негра, ведь негра убили,
О, мама, что делать Бараку Обаме?
Там — негры, тут — власть, кто роднее, короче?
Чью сторону, мама, принять в этой драке?”
И мама сказала: “Дурак, ты, сыночек!
Роднее всех — мама. Умнее всех — Псаки!”
19.08.14