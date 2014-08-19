{ 4 июня 2020 }

Беспорядки в Америке

Рубрики: [политика]  [Фейсбук]  
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Шесть лет назад в Америке происходили те же самые события!

 

Покуда Барак занимался майданом,

Покуда Барак занимался Ираком, —

Убитый тупым полисменом Майк Браун

Поставил Барака в Америке раком.


Убил полицейский в Америке негра,

Товарищу негра досталось по почке,

И быстро, как музыка в темпе аллегро,

Конфликт разгорелся на расовой почве!


Дымятся покрышек горящие горы,

Все громче разносятся отзвуки бури,

И вот уже вводит нацгвардию в город

Латентный расист, губернатор Миссури!


Как загнанный конь, от волнения в мыле,

Обама в слезах обращается к маме:

“Убили же негра, ведь негра убили,

О, мама, что делать Бараку Обаме?


Там — негры, тут — власть, кто роднее, короче?

Чью сторону, мама, принять в этой драке?”

И мама сказала: “Дурак, ты, сыночек!

Роднее всех — мама. Умнее всех — Псаки!”

 

19.08.14

 

 

 

Александр Вулых


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