Мужик Лужков

Продать москвичам Ю.М.Лужкова получится вряд ли. Лужковская Москва – это город-труп, который жрали и не могли нажраться понаехавшие со всех национальных окраин черви. Это был город, захваченный дикой ордой, которая пережигала мрамор на известь и закатывала брусчатку асфальтом. [Читать...]

А вот Лужков, конечно, тот еще был мэр. Но персонаж был крутой и в Москве чувствовал себя хозяином. Вот вы себе можете представить, чтобы при нем вот это вот все происходило – митинги, Пусси Райот, 6 мая и [Читать...]

Правительство Москвы предпринимает неотложные меры по финансовому обеспечению столичных расходов на финише года. Выступая на недавнем заседании, Юрий Михайлович Лужков, в частности, сказал: “Наши налоговые службы по-разному сработали в этот период. Налоговая полиция действовала эффективно, а налоговая инспекция [Читать...]

В то время как правительство переживает свой очередной период “разброда и шатаний”, а федеральная элита в целом пытается решить стратегически важную проблему идеологического окраса будущих выборов (идти ли на них со старыми антикоммунистическими лозунгами 1996 года или поднять [Читать...]

Заявление Юрия Лужкова, сделанное в Лондоне, о готовности при определенных условиях вступить в борьбу за пост президента России, принципиальным образом изменило политическую ситуацию в стране. Все прочие “избираемые” кандидаты: шесть лет неустанно трудившийся на ниве развала российской экономики [Читать...]