Сложный и ядреный мужик Лужков не был равнодушен к городу, который возглавлял.
Это редкость.
Умирать вдали от города, которому отдал жизнь, в котором натворил массу хорошего и не очень — трагедия.
Быть поверженным ничтожным Медведевым — тяжелая драма.
Лужков достоин памятника — не пафосного, человеческого, может, немного смешного, не знаю.
Но точно достоин.
Скульптором должен быть Церетели -этот круг должен замкнуться.
Коллизии однако… патриот, любил город, умер в Мюнхене, дочери в Лондоне
Москвич. Любил свой город. За него люди и голосовали. Я даже
ходила на выборы мэра. Его реновация отличается от собяниновской. Квартиры давали огромные и за небольшую доплату можно было прикупить метры. А еще была программа – жилье для молодых семей. У меня друзьям с двумя детьми дали трешку в Бутово с комнатой под гардеробную и коридором, как еще одна комната.