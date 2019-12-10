{ 10 декабря 2019 }

Мужик Лужков

Рубрики: [Фейсбук]  

Сложный и ядреный мужик Лужков не был равнодушен к городу, который возглавлял.

Это редкость.

Умирать вдали от города, которому отдал жизнь, в котором натворил массу хорошего и не очень — трагедия.

Быть поверженным ничтожным Медведевым — тяжелая драма.

Лужков достоин памятника — не пафосного, человеческого, может, немного смешного, не знаю.

Но точно достоин.

Скульптором должен быть Церетели -этот круг должен замкнуться.

Аркадий Кайданов


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2 комментария

  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Toma Zyuzina :
    10.12.2019 в 23:44

    Коллизии однако… патриот, любил город, умер в Мюнхене, дочери в Лондоне

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  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Ольга Хорева :
    10.12.2019 в 23:50

    Москвич. Любил свой город. За него люди и голосовали. Я даже
    ходила на выборы мэра. Его реновация отличается от собяниновской. Квартиры давали огромные и за небольшую доплату можно было прикупить метры. А еще была программа – жилье для молодых семей. У меня друзьям с двумя детьми дали трешку в Бутово с комнатой под гардеробную и коридором, как еще одна комната.

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