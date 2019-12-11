Ну надо же, как радикально выступил Путин на вчерашнем заседании СПЧ:

“Вы знаете, есть такой человек в нашей не такой уж давней истории — господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там еще какие-то клички были. Он придумал, теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли про то, кто там лежит в земле.

Вот он напридумывал, вот он создал государственную структуру, заложив мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет, — придумал. Я сейчас не буду в это вдаваться, у меня есть своя точка зрения на этот счет. Сейчас не место и не время излагать, я, может быть, как-нибудь подробнее изложу”.

Что путинский взгляд на Ленина и революцию сильно отличается от пропаганды неосовка, которая льется на нас отовсюду, — это, конечно, хорошо.

Но важнее другое: «мина под российскую государственность».

Он имеет в виду самое опасное, самое нехорошее, что у нас тут вообще было и есть в устройстве страны: национально-территориальный принцип, когда внутри РСФСР и СССР было создано много-много государств в государстве со своими суверенитетами, которые, если вдруг что…

И у нас с этим делом все настолько тревожно, что даже предложения по этому поводу совсем не факт, что разумно высказывать, если ты сам не Путин («Что позволено Юпитеру»).

О, если бы позднесоветские начальники — имей они больше ума и решимости — занялись этим вопросом, пока еще все было тихо, пока их еще все боялись. Скольких войн можно было бы избежать, сколько жизней спасти.

Советского Союза нету, а проблема на месте. И страшно подумать, что будет, если лихость, наглость и безнаказанность бесконечных «ленинских нацкадров» однажды совпадет с трусостью и растерянностью каких-нибудь будущих начальников, — и что из этого может выйти.

Так что лучше бы Путин и в самом деле подробнее изложил свою точку зрения на этот счет.

Потому что другой возможности обезвредить эту мину у нас, боюсь, просто не будет.