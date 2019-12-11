Ну надо же, как радикально выступил Путин на вчерашнем заседании СПЧ:
“Вы знаете, есть такой человек в нашей не такой уж давней истории — господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там еще какие-то клички были. Он придумал, теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли про то, кто там лежит в земле.
Вот он напридумывал, вот он создал государственную структуру, заложив мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет, — придумал. Я сейчас не буду в это вдаваться, у меня есть своя точка зрения на этот счет. Сейчас не место и не время излагать, я, может быть, как-нибудь подробнее изложу”.
Что путинский взгляд на Ленина и революцию сильно отличается от пропаганды неосовка, которая льется на нас отовсюду, — это, конечно, хорошо.
Но важнее другое: «мина под российскую государственность».
Он имеет в виду самое опасное, самое нехорошее, что у нас тут вообще было и есть в устройстве страны: национально-территориальный принцип, когда внутри РСФСР и СССР было создано много-много государств в государстве со своими суверенитетами, которые, если вдруг что…
И у нас с этим делом все настолько тревожно, что даже предложения по этому поводу совсем не факт, что разумно высказывать, если ты сам не Путин («Что позволено Юпитеру»).
О, если бы позднесоветские начальники — имей они больше ума и решимости — занялись этим вопросом, пока еще все было тихо, пока их еще все боялись. Скольких войн можно было бы избежать, сколько жизней спасти.
Советского Союза нету, а проблема на месте. И страшно подумать, что будет, если лихость, наглость и безнаказанность бесконечных «ленинских нацкадров» однажды совпадет с трусостью и растерянностью каких-нибудь будущих начальников, — и что из этого может выйти.
Так что лучше бы Путин и в самом деле подробнее изложил свою точку зрения на этот счет.
Потому что другой возможности обезвредить эту мину у нас, боюсь, просто не будет.
Мину заложил Николай. Которого сверг вовсе не Ленин, а совсем наоборот.
Ленин только склеил то, что сыпалось на глазах всего мира.
с чего это он это имеет ввиду? Ведь никакой российской государственности не было. были отдельно Финляндия, Польша и другие “отдельные королевства”, которые были объединены просто личностью монарха. Нет монарха – ну и разошлись. в СССР сделали то же самое (и кто же это им подсказал? (С) ) – отдельные государства-республики, объединенные общей идеологией. Пропала идеология – республики ушли стали строить свое. Сейчас что предлагают – объединить РФ личностью нового монарха? И так по кругу?
Хорошо, что это прозвучало. Еще лучше, если Путин выскажется подробнее. Без этого будем еще десятилетия топтаться в неосоветском тупике и вести отсчет российской истории от Ульянова-Старика.
По логике Владимира Владимировича получается, что создатель Советского Союза, собравший воедино мощнейшее государство, с населением в 200+ млн. человек – мину, якобы, заложил.
А вот тот, кто подписал Беловежские Соглашения – молодец! Исправил ситуацию!
Поэтому, Мавзолей драпируют, а Ельцин-центры возводят.
Четкий маркер. Всё остальное – пустые разговоры, для отвода глаз.