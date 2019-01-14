Продать москвичам Ю.М.Лужкова получится вряд ли.

Лужковская Москва – это город-труп, который жрали и не могли нажраться понаехавшие со всех национальных окраин черви.

Это был город, захваченный дикой ордой, которая пережигала мрамор на известь и закатывала брусчатку асфальтом.

Лужковская Москва – это мерзкие башенки, это – “Яма” на Манежке, это стрельба из автоматов по вице-мэрам, это площадь Европы у Киевского вокзала, где ты себя мог почувствовать словно в Баку или в Грозном, но точно не в Европе. Это стадионы ставшие рынками и снесенный Военторг. Это – уродцы Церетели и Газманов из каждого микрофона.

Лужковская Москва была городом, в котором было стыдно жить.

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