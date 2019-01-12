{ 12 января 2019 }

Старые рокеры

Рубрики: [Фейсбук]  

А ведь еще живы Дэвид Гилмор, Пол Маккартни, Джимми Пейдж, Роберт Плант и Мик Джагер. Посетите по возможности их концерты – будет что рассказать внукам. Старые рокеры — это уходящая натура. На их место пришли рэперы, у которых нет толком музыки, а только телки жопами в клипах трясут. Дом Гауди и фонтан Треви и через десять лет никуда не денутся – еще успеете их глянуть, сейчас лучше сосредоточьте туристические мысли в области классиков рока. Я уже кое-что наметил себе из рок-концертов старичков на этот год и вам советую поторопиться!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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