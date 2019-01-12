А ведь еще живы Дэвид Гилмор, Пол Маккартни, Джимми Пейдж, Роберт Плант и Мик Джагер. Посетите по возможности их концерты – будет что рассказать внукам. Старые рокеры — это уходящая натура. На их место пришли рэперы, у которых нет толком музыки, а только телки жопами в клипах трясут. Дом Гауди и фонтан Треви и через десять лет никуда не денутся – еще успеете их глянуть, сейчас лучше сосредоточьте туристические мысли в области классиков рока. Я уже кое-что наметил себе из рок-концертов старичков на этот год и вам советую поторопиться!