Удивительно, конечно.

Читаю про то, что один давно известный мне человек увольняется из хорошо известного всем издания. Увольняется – и, как сейчас принято, пишет об этом торжественное воззвание, рассказывает, почему он ушел и что хочет делать дальше.

И говорит:

“Мне интересен сторителлинг во всех его проявлениях”.

И ни на секунду не приходит в голову этому человеку, что если ты работаешь редактором, если ты что-то пишешь – и занимаешься теми, кто что-то пишет, и если тебе интересны истории, написанные на русском языке, – ну не можешь ты в здравом уме и по доброй воле произнести слово “сторителлинг”.

Только после долгих пыток в подвале тайной полиции.

Потому что такая уродливая раскоряка жирно зачеркивает то самое дело, которым ты занимаешься.

Но этой проблемы больше нет.

В нынешних условных газетах и журналах образовалась целая генерация псевдо-американских зомби – этакие Walking Dead – которые занимаются тем, что копируют американские тексты на стертом языке гугл-переводчика, и даже хуже, потому что гугл-переводчик попробует, в меру своих скромных сил, как-то избавиться от сторителлинга, а для них это – как зеркальце и бусы от приплывших “медиаменеджеров”, правильно и фирмово.

И даже тени подозрения не возникает у этих людей, что этот их, прости Господи, сторителлинг, а также фактчекинг, буллинг, слатшейминг и виктимблэйминг, – должен иметь ну хоть какое-то отношение к той культуре и той литературе, и в том числе газетно-журнальной, которая до этого здесь была.

А зачем?

Как это грустно, когда покусала человека заграница, – и он полежал, полежал какое-то время, а потом открыл неживые глаза, да и пошел буллить, чекать и сторителлить.