«Время чудовищ»: Страна ночных кошмаров

Если использовать Ла-Ла Ленд как образное обозначение страны мечтаний, то её прямой противоположностью – страной ночных кошмаров – можно смело назвать Филиппины 70-х годов. Именно в тот злосчастный период над страной навис диктаторский режим президента Фердинанда Маркоса, который в 1972 объявил чрезвычайное положение и отменил конституцию. Наступила мрачная страница в истории Филиппин, которую самый известный филиппинский режиссёр с мировым именем Лав Диас окрестил «временем чудовищ» в своём одноимённом фильме, отобранным в этом году в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля. На этот раз живой классик решил попробовать в новом жанре – мюзикле, а если точнее, то в рок-опере, однако ни веселья, ни желания подпевать при просмотре у вас точно не возникнет.

«Время чудовищ» ― это четырёхчасовое чёрно-белое кинополотно формата 4: , изображённое в глубоко сфокусированном монохроме и состоящее из продолжительных статичных планов, снятых исключительно на закреплённую в одном положении камеру. Другими словами, просмотр этого фильма наслаждением не назовёшь. Но Лав Диас никогда и не снимал зрительское кино, он – автор с большой буквы, чей отличительный почерк (главная особенность которого кроется в продолжительности его работ) виден в каждом микромиллиметре кадра. Если мы скомпонуем четыре часа в два предложения, то его новая работа рассказывает историю двух людей – врача небольшой деревушки Лорены (Шаина Макдауа), которая становится жертвой проникающей всё глубже в страну диктатуры, и Хьюго (Пиоло Паскуаль), поэта-диссидента, а также мужа Лорены, который отправляется на поиски своей жены. Так или иначе, сюжет связывает героев с рядом других героев, например, со вдовой Кванго (Пинки Амадор), которая олицетворяет некий анималистический дух Филиппин, и, конечно же, с безжалостными солдатами под командованием генерала Нарцисо (Ноэль Доминго), изображенного двуликим ужасающим големом.

Диас всегда снимает о родине, причём не о каком-то конкретном трагическом событии в истории своей страны. «Время чудовищ» хоть и рассказывает о событиях 70-х годов двадцатого столетия, кино также описывает положение дел и в сегодняшних Филиппинах, проводя аллегорию режима Нарцисо не только с правлением Маркоса, но и нынешним президентом. (К слову, эту же проблему в стране, но без аллегорий и открытым текстом, затрагивает другой фильм, показанный в рамках ММКФ-2018 – «Чистильщики» из конкурсной программы документального кино.) Однако его предыдущая картина, лауреат «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля «Женщина, которая ушла», в своей основе всё-таки имела повесть Льва Толстого, что придавало картине универсальности. При просмотре «Времени чудовищ» же складывается такое ощущение, что Диас замкнулся на национальной трагедии и подошёл к её изображению слишком лично. Отчего всем остальным зрителям будет не так просто проникнуться данной историей (хотя каждый вполне сможет вспомнить период диктатуры в своей стране, речь конкретно о русском зрителе), а все возгласы героев, исполненные нараспев, выглядят не как изобретательная форма выражения, а словно отчаянный крик о помощи. «Время чудовищ» ― всё ещё образцовая работа выдающегося мастера авторского кино, однако, имея в основании литературный первоисточник, того же Толстого или Достоевского, Лав Диас способен сотворить нечто более грандиозное, чем аллегория диктатуры на языке мюзикла.