«Время первых»: Кинематографический памятник

Согласитесь, что для нации, которая отправила первого человека в космос, а затем успешно организовала первый выход космонавта в открытое космическое пространство, количество достойных фильмов на эту тематику оставляет желать лучшего. Время первых отечественного фантастического кинематографа нам вряд ли удастся уже когда-нибудь увидеть, однако, к удивлению многих, национальный реестр ещё не истощил себя основанными на реальных событиях историями космической тематики. Чего уж говорить, если первый полноценный байопик о Гагарине у нас вышел лишь в 2013 году, который, в итоге, получился совсем не выразительным как в плане истории, так и технологий (на развитие которых можно было списать столь позднее обращение к теме). Третьим самым популярным, важным и известным советским космонавтом после Юрия Алексеевича и Германа Степановича Титова (который, как мне кажется, также заслуживает собственный биографический фильм) считается Алексей Архипович Леонов. Именно о его жизненном пути рассказывает новый фильм Тимура Бекмамбетова под режиссурой Дмитрия Киселева «Время первых».

Сюжет развивается в 60-е годы, в разгар холодной войны. СССР и США активно соперничают друг с другом в космической гонке, целясь на следующий шаг технического прогресса – выход в открытый космос. Штаты всяческими способами напирают и форсируют момент запуска, отчего сроки конструирования советского летающего аппарата и подготовки космонавтов вынуждены сокращаться вдвое. К 1965 году советские инженеры соорудили сначала беспилотный летательный аппарат для проверки всех систем, а затем «Восход-2», уже пилотируемый космический корабль. Опытный военный лётчик Павел Беляев и его напарник-пилот Алексей Леонов прошли подготовку и готовы в любую минуту надеть на себя космические скафандры и отправиться навстречу неизвестности. Запуск омрачают новости о неудачном запуске беспилотника, однако времени на раздумья и повторные просчёты нет, США дышат в затылок, время рисковать, время быть первыми.

Скафандр Леонова на себе примерил Евгений Миронов, для которого этот фильм ещё является своеобразным проектом мечты. Он загорелся историей данного космонавта сразу после просмотра документального фильма о первом выходе в открытый космос, после чего вместе со своей продюсерской компанией «Третий Рим» начал всячески продвигать идею будущего фильма. В напарники себе без какого-либо кастинга Миронов с Бекмамбетовым тут же позвали Константина Хабенского, который к тому же оказался внешне похож на командира «Восхода-2». Третьим важным человеком в рассказываемой истории стал, возможно, главный для советской космонавтики – Сергей Павлович Королёв, на экране изображённый Владимиром Ильиным, о котором ещё будет упомянуто в дальнейшем.

Сам полёт на орбиту не обошёлся без приличного количества проблем. Тоже самое можно сказать и о фильме Дмитрия Киселёва. Во-первых, главная проблема «Времени первых» в том, как он преподносится самими создателями – захватывающий чуть ли не приключенческий триллер о первом выходе в открытый космос. Космоса как такового в фильме минут двадцать при общем хронометраже в 140 минут. В целом, это кино – скорее трибьют Леонову нежели фильм о подвиге в космосе. Это самый настоящий байопик, ориентированный на создание тщательного портрета одного отдельного человека, с огромным количеством всяческого восхваления и почитания в его адрес (неудивительно, что дважды Герою Советского Союза это кино понравилось). Безусловно, Алексей Архипович заслуживает такой кинематографический памятник при жизни как никто другой, ему и миллионам других россиян будет очень приятно наблюдать за такой теплотой, исходящей с экрана. Однако стоит напомнить, что кино носит название «Время первых», следовательно, основной идеей подразумевается космическое превосходство Советов и всё, что ему способствовало вне доблестных качеств самого Леонова. Вынесли бы фамилию космонавта в название (как было с «Гагарин. Первый в космосе»), никаких бы претензий не было. А так мы имеем самый настоящий биографический фильм, в котором огромные временный пласты уделены моментам из детства, личным отношениям с близкими людьми и раскрытию характера Леонова, в то время как пресловутый «захватывающий приключенческий триллер о космосе» отодвинут на план второй. Централизация Леонова плохо сказалась и на абсолютно всех персонажах, его окружающих. Беляев раскрывается лишь благодаря актёрским навыкам Хабенского, поскольку сценарий не предлагает никаких сведений о персонаже до знакомства с Леоновым (а временный сменщик Беляева, Хрунов, вообще показан так шаблонно, будто специально, чтобы никто его не запомнил после просмотра и даже слегка недолюбливал во время). Даже про родных Беляева мы случайно узнаём, когда они появляются в кадре с семьёй его напарника. Единственным, кому удаётся выбиваться из тени Миронова-Леонова, является вышеупомянутый Ильин, чей Королёв «даёт прикурить» даже самому Брежневу. Будучи персонажем второго плана (что трудно сказать о Беляеве), Королёв предстаёт перед зрителями куда разнообразнее и ярче остальных, частенько затмевая даже самого протагониста.

Во-вторых, обман зрителя может оказаться ещё более болезненным после ознакомления с трейлерами, в которых представлены моменты фильма с компьютерной графикой, опять же указывающей на «зрелищность» событий. Но на деле «Время первых» далёко от развлекательного кино, оно скорее документально-повествовательное, рассказывает, но только со всеми художественными фишками – преувеличениями, недосказанностями и метафорами. И дело в том, что даже как чисто биографический фильм «Время первых» не в авангарде жанра. У него нет той харизмы и безумного ритма, чем может похвастаться «Легенда №17», а события, о которых тут рассказывается, не характеризуются новизной. Если вы думаете, что спустя 60 лет создателям фильма удалось получить засекреченную советскую информацию о полёте или узнать какие-то дополнительные выходящие за рамки урока истории в школе сведения о выходе в открытый космос, то вы сильно разочаруетесь. «Время первых» откровением не станет. Отсюда вытекает логичный вопрос: почему сейчас? Почему спустя 60 лет после столь знаменательного события наши кинематографисты решили вдруг вспомнить о подвиге Леонова? Ведь он бы смотрелся и был бы принят куда амбициознее намного раньше, да хотя бы в девяностых, когда подобные байопики ещё не приелись. А теперь что? Министерство культуры осознало, у россиян есть День космонавтики, но нет отечественного современного фильма, с которым его можно связать? Единственное, что напрашивается на ум – хотели снять красиво, а спецэффекты не позволяли. Но успех «Гравитации» и «Интерстеллара», по-видимому, навёл российских кинематографистов на мысль, что что-нибудь поскромнее может получиться и у нас. Однако «Время первых», в создании которого приняли участие мировые специалисты по эффектам, выглядит вполне обычно, чей «космический эпизод» даже уступает выходу Ребекки Фергюсон из недавней скромной голливудской фантастики «Живое».

Немалое количество пафоса тоже не красит картину, впрочем, как и душераздирающие истории Леонова о тяжёлом прошлом его отца, после которых Королёв всё-таки принимает решение запустить «Восход-2» (хотя весьма трудно связать эту историю с фактом того, что предыдущий космический модуль взорвался, а будущий полёт оказался связан с ещё большим риском). Сам Алексей Архипович Леонов может быть горд «Временем первых», лучшего признания его заслугам и подвигам придумать попросту нельзя. Как кинематографический памятник выдающемуся советскому космонавту, благодаря Евгению Миронову в частности, кино справляется со своей задачей на отлично. А вот как художественное произведение о памятном достижении нации в космосе «Время первых» не дотягивает до похвалы из-за пресноватой истории, смещённых акцентов и запоздалого (лет так на 10-20) появления на больших экранах.