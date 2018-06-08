Станислав Черчесов: «Я пришел дать вам свободу»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов готов говорить только о футболе, но прогнозы делать не любит. Наша беседа — о тонкостях игры и алчных невестах, о фанатах и профессионализме игроков, о тренерской жесткости и симпатиях. И о его девизе, который звучит так: свобода, но ответственность.

Родина — для кого-то малая, а для меня большая

— У вас три старших сестры и одна младшая. Чем они занимаются? Имеют какое-то отношение к спорту? Есть у вас племянники, племянницы?

— Все мои сестры закончили университет. Сейчас одна из них парикмахер, а три другие работают бухгалтерами. Племянников у меня много. Иногда приезжаю домой и спрашиваю: «Это чей?» Потому что они быстро растут.

— А футболисты среди них подрастают?

— Ну, приглядываюсь, приглядываюсь. Главное, что они двигаются, играют, работают, а там посмотрим.

— Ваш первый мяч вам одна из сестер подарила?

— Это была тетя, мамина сестра. Стоил он 2 рубля, помню, он был такой пластиковый, с пупырышками. Он в первый же день лопнул, потому что попал в забор, в котором был гвоздь.

— Раньше все болели за какую-нибудь команду. Вы сразу за «Спартак» стали болеть?

— У нас команда называлась «Спартак (Алагир)». Потом «Спартак (Орджоникидзе)». Затем «Спартак (Москва)». Поэтому мы на всех спартаковских турнирах играли.

— Расскажите о своей малой родине.

— Это Северная Осетия, Алания сейчас, Алагир. Может быть, для кого-то она малая, а для меня — большая…

— Когда вы начали играть, сразу на ворота встали?

— Когда школа на школу играла, я был нападающим. У нас очень хороший класс был, спортивный. И в волейбол играли, и в баскетбол.

— Сейчас статус футбольного игрока очень сильно отличается от советского времени. Сегодня это человек очень обеспеченный — желанная добыча для любой невесты. Многие девушки на вопрос «Кем бы вы хотели быть?», отвечают: «Женой футболиста».

— Так они за футболиста замуж хотят или за его состояние? Могу вас разочаровать, в советское время то же самое было: футболисты, мягко говоря, не побирались. Сегодня многое изменилось. Помните, как Ленин говорил? Жить в обществе и быть свободным от общества — нельзя. Вот они и несвободны. Раньше не было таких рекламных роликов, таких умопомрачительных контрактов. С футболистов был больше спрос — они должны были более серьезно подходить к своим обязанностям. Был естественный отбор. Я в футбол пришел, потому что любил футбол и до сих пор люблю. До 40 лет доиграл не потому, что мне платили или не платили, а потому что это мое. Не было в советской прессе и так называемой светской хроники. Болельщики знали футболистов по именам, но никто не знал, на ком человек женат, чем его дети занимаются. Вот вы знаете, на ком я женат?

— Знаю, что зовут ее Алла.

— Да. И все. У меня красивая, умная жена. Но у нас с ней принцип «не светиться». Мы сейчас с вами только про футбол говорим — и все. Наверное, настоящим болельщикам интереснее знать, выиграла моя команда или нет, играла ли она красиво, эффективно, а не то, чем мы с Аллой позавтракали…

Задача болельщиков — поддерживать до конца

— Каков ваш прогноз о предстоящем чемпионате? Что будет?

— Такой вопрос главному тренеру задавать не надо. Прогнозы делают специалисты. Моя задача совершенно другая — дать экспертам пищу для этих прогнозов.

— В последние годы считается, что футболисты получают слишком много, а делают слишком мало. Доходит ли до футболистов весь этот негатив?

— В сегодняшней сборной ребята умные. Они про это знают. Но все зависит от объективных оценок: что мы можем, что нет. Часто к ним предъявляются завышенные требования. Когда я сам участвовал в чемпионатах Европы и мира, мы тоже из группы не выходили. Не потому что плохие, а потому что так получалось. Взять, к примеру, чемпионат мира в Бразилии. У нас в группе были Швеция, Бразилия и Камерун. Чемпионами стали бразильцы. А третье место заняли шведы. Обе команды из нашей группы. Когда мы вылетаем из группы, все думают, что мы — плохие. А на самом-то деле мы проиграли тем командам, которые в финале играли! Поэтому надо подходить объективно, правильно расставлять акценты.

Но и принижать себя не надо — я этого не люблю. Собственное достоинство всегда должно быть. Мне кажется, в последнее время мы на себя смотрим чуть-чуть не под тем углом. Мы такие, какие есть. Да, чего-то не можем — значит, надо научиться. Чего-то не имеем — значит, надо приобрести. Зато то, что есть — это наше.

— Насколько значимо фанатское движение? Я вот горжусь нашими фанатами. Иногда, бывает, поскандалят. Но ведь так они показывают боевой дух. Мужчина должен уметь драться…

— Вы к чему призываете наших болельщиков? Я, честно говоря, не приветствую такие вещи. Порядок должен быть везде. А когда на пятой минуте 1: проигрываешь и все свистят? Ну подождите вы, еще же 85 минут играть! Задача болельщиков — поддерживать игроков до конца. А задача футболистов — до конца выкладываться. Такое у нас было в мачте с Коста-Рикой: мы при счете 3: ушли в перерыв. Но вернулись в игру и переломили ситуацию. Игра длится, пока не свистнули. Просить — болейте за нас! — мы никого не будем. Будем реально заинтересовывать людей, чтобы они сказали: да, за этих ребят надо поболеть, и мы за них попереживаем, они этого достойны.

Если играешь на нервах, никогда не выполнишь то, что надо

— Вячеслав Фетисов рассказывал, что фильм «Легенда № 17» послужил стимулом для молодежи, и многие стали интересоваться хоккеем. А у футболистов, кроме давнего советского фильма «Запасной игрок», где играл Георгий Вицин, есть какое-нибудь кино? После просмотра которого молодой человек скажет: стану-ка я Черчесовым?

— Сняли фильм о Льве Яшине — «Вратарь моей мечты». Но я считаю, что фильмы делать не обязательно. Кто-то через фильм что-то понял, а кто-то через саму игру.

— Когда вы работаете с командой, имеют ли для вас значение человеческие качества игрока? Присутствует ли момент симпатий или антипатий? Или важно, чтобы футболист просто играл хорошо?

— Футбол — это спорт. Если игрок не спортсмен, мы никогда с ним не сработаемся. Какие качества могут быть у футболиста? Чисто профессиональные, а если он еще и человек хороший — это вообще счастье.

Теперь о симпатиях и антипатиях. Если я такими категориями буду рассуждать, это будет неправильно. Если у футболиста нет желания играть или работать с тобой — в каждой профессии так бывает — это большой минус. А если есть интерес, и мы вместе знаем, как к цели идти, это очень много значит. В нашем футбольном «монастыре» надо придерживаться каких-то правил, чтобы соответствовать уровню.

Все знают, что у меня есть девиз: свобода, но ответственность. Ведь если человек несвободен, то ответственность будет его реально напрягать, и он никогда ничего не сможет сделать. Только свободный человек может чего-то достичь. И эту свободу я должен дать игроку, а часть его ответственности принять на себя.

И второй мой девиз: расслабленность, но концентрация. Если ты весь на нервах, ты никогда не попадешь в ворота соперника. И если после каждой неудачной передачи ты будешь на тренера оглядываться, представлять, что он подумал — игры не будет…

Фото: Александр АВИЛОВ.