Мятная музыка

Одиннадцатый по счету международный музыкальный фестиваль «Дикая Мята» 9-11 июня в четвертый раз подряд состоится в деревне Бунырево Тульской области. За три дня фестиваля на нем выступят более семидесяти исполнителей из более чем десяти стран. Помимо концертов на территории фестиваля будут работать аттракционы, фуд-корт, кинотеатры и детская площадка. Лайн-ап фестиваля традиционно сильный: Mujuice, Animal ДжаZ, Валентин Стрыкало, Brainstorm, Нейромонах Феофан, The Hatters, Mgzavrebi, «Браво», Громыка и многие другие. Впрочем, главным событием можно считать возвращение на сцену Земфиры, которая практически не выступала с 2016-ого года и выбрала именно «Дикую Мяту» для своего долгожданного камбэка.

Но фестиваль это всегда в первую очередь пространство открытий и сюрпризов, и в этом смысле «Дикая Мята» этого года как никогда полна потенциальными «жемчужинами». Наверняка для многих станет откровением израильская группа The Paz Band c вокалисткой Галь Да Ла Пэз, чью музыку можно охарактеризовать как классический рок, который звучит изобретательно и актуально для 2018-го.

Отдельно стоит сказать и о феноменальной немецкой группе Milky Chance. Для поп-фолк-трио это станет вторым визитом в Россию и возможностью представить здесь свой второй студийный альбом “Blossoms”, который обозначил эволюцию инди-группы после их хита “Stolen Dance”.

Другая самобытная инди-группа, которую никак нельзя проигнорировать — Brothers Moving. Датская группа, начинавшая с уличных выступлений в Нью-Йорке, теперь регулярный гость на международных фестивалях в Европе и России, но при этом музыканты не изменяют своим принципам, акустическому звучанию и остаются верными последователями своих идей о независимости от студийной системы.

Таким образом у всех гостей фестиваля «Дикая мята» будет возможность прикоснуться к музыкальным течениям со всего мира и самым разным стилям и идеологиям, которую эта музыка несет.