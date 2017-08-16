«Над глубиной: хроника выживания». Про акул

C 17 августа в российском прокате – австралийская картина «Над глубиной: хроника выживания». Как заявляют создатели, это – первый и единственный фильм про акул, снятый целиком и полностью от первого лица.

Трое друзей из Калифорнии решают поучаствовать в экстремальном конкурсе. Для того, чтобы подать заявку, им нужно снять видеоролик. Они решают отправиться в Австралию и поплавать с акулами, а все свои приключения записать на камеру. В открытый океан планируют выходить на специальном корабле. Погружаться к акулам – в защитной клетке. Однако тщательно спланированная веселая поездка оборачивается катастрофой. Огромная волна опрокидывает катер, клетка – срывается с креплений, и друзьям приходится в прямом смысле выживать. И не ясно, сколько времени им предстоит провести в океане одним, без еды и воды, и главное – наедине с акулами. Удастся ли им выжить и придёт ли вообще помощь – большой вопрос.

«Над глубиной: хроника выживания» снят в стиле монкьюментери. То есть, псевдодокументального фильма. Лента получилась весьма захватывающей и довольно страшной. Зритель постоянно находится в напряжении. Никогда не знаешь, что принесёт героям следующая минута. Жутко даже представить себя на их месте. Эмоции накалены до предела. И чем все закончится – одновременно и предсказуемо и – загадка.

Стоит добавить еще деталь: авторы решили не останавливаться только на истории выживания и привнесли перчинку. Прямо там, находясь в океане, неожиданно всплывает скрываемая долгое время тайна, из-за чего герои ссорятся. Способны ли они выжить в одиночку? Получится ли помириться? В общем, будет пугающе-интересно.