{ 16 августа 2017 }

«Над глубиной: хроника выживания». Про акул

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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Над глубиной

C 17 августа в российском прокате – австралийская картина «Над глубиной: хроника выживания». Как заявляют создатели, это – первый и единственный фильм про акул, снятый целиком и полностью от первого лица. 

Трое друзей из Калифорнии решают поучаствовать в экстремальном конкурсе. Для того, чтобы подать заявку, им нужно снять видеоролик. Они решают отправиться в Австралию и поплавать с акулами, а все свои приключения записать на камеру. В открытый океан планируют выходить на специальном корабле. Погружаться к акулам – в защитной клетке. Однако тщательно спланированная веселая поездка оборачивается катастрофой. Огромная волна опрокидывает катер, клетка – срывается с креплений, и друзьям приходится в прямом смысле выживать. И не ясно, сколько времени им предстоит провести в океане одним, без еды и воды, и главное – наедине с акулами. Удастся ли им выжить и придёт ли вообще помощь – большой вопрос. 

Над глубиной

«Над глубиной: хроника выживания» снят в стиле монкьюментери. То есть, псевдодокументального фильма. Лента получилась весьма захватывающей и довольно страшной. Зритель постоянно находится в напряжении. Никогда не знаешь, что принесёт героям следующая минута. Жутко даже представить себя на их месте. Эмоции накалены до предела. И чем все закончится – одновременно и предсказуемо и – загадка. 

Стоит добавить еще деталь: авторы решили не останавливаться только на истории выживания и привнесли перчинку. Прямо там, находясь в океане, неожиданно всплывает скрываемая долгое время тайна, из-за чего герои ссорятся. Способны ли они выжить в одиночку? Получится ли помириться? В общем, будет пугающе-интересно. 

Над глубиной: Хроника выживания (Cage Dive)

Год: 2017

Над глубиной Постер

Жанр: ужасы, триллер, драма

Страна: Австралия

Режиссер: Джералд Рашионато

Сценарий: Джералд Рашионато, Стивен Листер

Продюсер: Чарльз М. Барсамиан, Рана Джой Гликман, Антуан Муавад

Оператор: Эндрю Бамбах, Джералд Рашионато

Монтаж: Антуан Муавад, Джералд Рашионато, Андре Стаматокакос

В ролях: Джоэль Хоган, Джош Поттхофф, Меган Пета Хилл, Пит Вэлли, Марк Фелл, Кристофер Коллен

Мировая премьера: 25 февраля 2017

Премьера в РФ: 17 августа 2017, «Люксор»

Продолжительность: 80 мин. / 01:20

Анна Филиппова


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