«Проклятие Аннабель. Зарождение зла»»: Надежда сама по себе дом

В последнее время Голливуд взял курс на новую тенденцию в производстве фильмов ужасов: сначала снимать плохое и бездарное кино, при этом сорвав куш в прокате, затем увольнять постановщика, приглашать более талантливого режиссёра и превращать продолжение в приквел, в котором проделала колоссальная работа над ошибками и который получает широкое признание критиков и зрителей. Год назад подвиг совершил Майк Флэнеган, спасший безнадёжную франшизу «Уиджи» своим ужасно стильным и красивым ретро-хоррором «Проклятие доски дьявола». В этом же году в роли спасителя выступает швед Дэвид Ф. Сандберг, чей успех дебютного фильма «И гаснет свет…» стал пропуском во вселенную «Заклятия». На его долю выпала серия хорроров про жуткую куклу Аннабель, чей первый фильм хоть и не был столь клиническим случаем как оригинал «Уиджи», но очевидно далёким от эпитета «хороший». Тем не менее, «Аннабель» нуждалась в художественной реновации и свежем взгляде, и Сандберг со своей задачей справился.

Генерация собственной эстетики идёт на пользу любому хоррору. У «Зарождения зла», которое развивается задолго до первой части «Заклятия» и за 12 лет до оригинальной «Аннабель», события происходят на Диком западе – юг Америки и дух чуть ли не вестернов. Семья Маллинсов, лишившаяся своей единственной дочери в наиглупейшей сцене автомобильной аварии около 12 лет назад, решает снова впустить жизнь в свой огромный особняк. Они приглашают к себе монахиню и шесть девочек из приюта, которым некуда больше поддаться. Из этих шести на первый план выходят две самые младшие девочки, то ли сёстры, то ли просто очень близкие подруги, поклявшиеся друг другу всегда быть вместе. Проблема лишь в том, что Джанис (Талита Бейтман) стала жертвой полиомиелита, она идёт на поправку, но без костыля передвигаться фактически не может. У Линды (той самой замечательной Лулу Уилсон из уже упомянутого «Проклятия доски дьявола») таких проблем нет, что делает её одной из самых вероятных девочек из приюта, которых могут удочерить первыми. Но первой становится Джанис, правда, не в удочерении, а в знакомстве со злом, таящимся в доме, когда она не сказать чтобы случайно находит пугающую всех, кроме, кажется, самой Джанис куклу. В доме бывшего кукольника полно кукол, но лишь одна спрятана за опечатанной листами из Библии дверью – и это Аннабель.

За Джанис поначалу наблюдать интереснее всего. Она перед нами предстаёт самой слабой из всех обитателей дома, она ограничена в возможностях и неудивительно, что именно с ней дух, демон или что это первым устанавливает контакт. Возможно, кино бы только выиграло, если бы её сюжетная линия была о том, как самая слабая и уязвимая девчонка оказывается самой сильной и стойкой среди всех остальных, дав отпор демону, насколько это возможно. Но очень скоро она превращается в весьма глупую марионетку своего любопытства. Кто-то подбросил записку со словами «найди меня» ночью под дверь? Ок, надо идти. Дверь, в которую запретили заходить, приоткрылась – надо зайти. Нашла ключ от потаённой двери – надо открыть. Увидела, как ручные куклы ожили – надо обязательно до них дотронуться. Загорелся свет в макете дома – нужно туда подойти. Будто смотришь за тем, как кот бегает за лазерной указкой. Это непросто предсказуемо, скорее даже утомительно.

Благо вскоре фокус переходит к Линде, которая отчасти становится той самой сильной девчонкой. Но опять же – глупое любопытство не уберегло и этого персонажа. Она точно также следует за всем, что в обычной жизни показалось бы крайне странным и пугающим. Хочется пенять на то, что она ещё ребёнок, и поэтому всё так. Но с одной стороны, мы видим, как Линда смотрит в замочную скважину и видит там катающуюся в кресле в темноте куклу Аннабель – чёрт возьми, да это же ужас как жутко – и при этом всё равно приоткрывает дверь и заглядывает внутрь. Ей не страшно. Но уже в следующей сцене она дрожит от страха, где держит детскую пистолет-пушку перед открытой дверью в коридор (между прочим, сцена-отсылка на вторую часть «Заклятия», где мальчик отправлял машинку в тёмный коридор из свой комнаты). Получается, она всё-таки больше глупая, чем бесстрашная. Про логичность других персонажей лучше вообще не говорить, ибо в них основная слабость фильма.

Преимущество же в ориентации на общую франшизу. Кроме некоторых сцен, напрямую отсылающих к «Заклятиям», можно ещё заметить «камео» монашки из второй части и песню Эда Уоррена, которую он пел под гитару. Также «Зарождение зла» продолжает методику Джеймса Вана, согласно которой, зрителю должно быть комфортно и слегка приятно бояться. Красивые декорации, грамотная работа с освещением, атмосферная музыка, виртуозные полёты камеры: всему этому Ван научил Сандберга ещё при работе над полнометражным дебютом «И гаснет свет…». Вот правильно нагнетать атмосферу, правда, не научил, но зато проблем со скримерами нет – не качеством, так количеством «Аннабель» заставит зрителя вздрагивать от неожиданности.

Дебют Сандберга всё же был лучше, поскольку был проектом оригинальным с чёткой и ясной мифологией – монстр обитает лишь в темноте, и там у него буквально нет никаких преград. В случае с «Аннабель» Дэвиду пришлось подстраиваться под мифологию «Заклятия», с определением которой не смог разобраться даже сам Джеймс Ван в своё время. Мы не особо понимаем, как действует демон, заключён он лишь в кукле или по всему дому, может он управлять вещами только физически или с помощью телекинеза, действует ли он в пределах дома или его влияние не имеет границ. Непонятно, на что он способен и какие его возможности. Почему в некоторых сценах демон моментально может убить человека, а в других гоняется за ним в замкнутом помещении и даже не оставляет царапины? Почему, убегая от него, героиня закрывает дверь, и демон долго ломится через неё, если, во-первых, он может появиться в любом другом месте (и появится через пару сцен), а во-вторых, выломить её за секунду (с учётом своих возможностей).

У любого другого постановщика сценарий с таким количеством сюжетных дыр попросту превратился бы в очередной бездарный фильм ужасов, каким, собственно, были первые «Аннабель» и «Уиджи», но у Дэвида Сандберга есть своё видение, есть вкус и чувство ритма, он знает, как заставить нас меньше думать и больше бояться. «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» не назовёшь умным и изобретательным хоррором, но зато у него есть свой антураж, две замечательные девочки на главных ролях и чертовски жуткая кукла, от одного лишь вида которой бросает в дрожь похлеще, чем от всяких демонов и скримеров.