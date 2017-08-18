{ 18 августа 2017 }

«Сусана, ты меня убиваешь»: В поисках жены

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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Сусана ты меня убиваешь

В российский прокат вышел мексикано-канадский фильм «Сусана, ты меня убиваешь». Это качественная арт-хаусная комедия о том, что любовь побеждает все. Главный герой постоянно попадает в нелепые ситуации. Впрочем, во всем виноват он сам. Но – обо всем по порядку. 

Элихио – нельзя назвать примерным мужем. Он частенько изменяет своей жене Сусане, гуляет до утра, напивается и ввязывается в различные авантюры. Элихио привык, что все это легко сходит ему с рук и не задумывается о последствиях. Однако однажды, проснувшись после очередной веселой ночи, Элихио обнаруживает, что его жена исчезла. Забрала свои вещи, не оставила никакой записки и не выходит на связь. 

Тут-то и наступает осознание. Элихио начинает сходить с ума. Всевозможными путями он начинает пытаться разыскать жену, что оказывается делом непростым. На поиски хоть малейшей зацепки уходит несколько дней. Элихио удается выяснить, что Сусана улетела в Америку. Недолго думая, он продает машину, покупает билет на самолёт и – отправляется возвращать супругу. Впрочем, как оказывается, ничему жизнь его не научила. Разыскав супругу, Элихио продолжает вести себя в том же духе. И Сусана – вновь исчезает. 

В основе сюжета – роман «Пустынные города» мексиканского писателя Хосе Агустина. Режиссером выступил Роберто Снайдер. В главных ролях – мексиканец Гаэль Гарсиа Берналь (звезда фильма «Сука любовь» Алехандро Гонсалеса Иньярриту). А также – испанская актриса Вероника Эчеги. Весь фильм был снят на ручную камеру, что совершенно не бросается в глаза. Лента профессиональна и качественна. 

Надо сказать, что несмотря на драматичность событий, фильм вызывает улыбку и оставляет приятные впечатления. Горе-супругу Элихио, несмотря на все его проделки, искренне сочувствуешь – и надеешься на положительный исход. Аналогично – понимаешь и разделяешь позицию Сусаны. Ну а удастся ли супругам всё-таки договориться и помириться ради любви – ответ в конце фильма «Сусана: ты меня убиваешь». 

 

Сусана, ты меня убиваешь (Me estás matando Susana)

Сусана ты меня убиваешь Постер

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Год: 2016

Страна: Мексика, Канада

Режиссер: Роберто Снейдер

Сценарий: Луис Камара, Роберто Снейдер, Хосе Аугусто

Продюсер: Роберто Снейдер, Лиз Джарвис, David Phillips Medina

Оператор: Антонио Кальваче

Композитор: Виктор Эрнандес Штумпфхаузер

Художник: Эухенио Кабальеро, Стефен Арндт, Морин Петкау

Монтаж: Алешка Ферреро

В ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Вероника Эчеги, Эшли Хиншоу, Джейдин Вонг, Бьерн Хлинур Харальдссон, Адам Хертиг, Андрес Альмейда, Тристан Карлуччи, Барбара Гэррик, Даниэль Хименес Качо

Мировая премьера: 5 марта 2016

Премьера в РФ: 17 августа 2017, «Артхаус»

Продолжительность: 100 мин. / 01:40

Анна Филиппова


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