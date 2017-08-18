«Сусана, ты меня убиваешь»: В поисках жены

В российский прокат вышел мексикано-канадский фильм «Сусана, ты меня убиваешь». Это качественная арт-хаусная комедия о том, что любовь побеждает все. Главный герой постоянно попадает в нелепые ситуации. Впрочем, во всем виноват он сам. Но – обо всем по порядку.

Элихио – нельзя назвать примерным мужем. Он частенько изменяет своей жене Сусане, гуляет до утра, напивается и ввязывается в различные авантюры. Элихио привык, что все это легко сходит ему с рук и не задумывается о последствиях. Однако однажды, проснувшись после очередной веселой ночи, Элихио обнаруживает, что его жена исчезла. Забрала свои вещи, не оставила никакой записки и не выходит на связь.

Тут-то и наступает осознание. Элихио начинает сходить с ума. Всевозможными путями он начинает пытаться разыскать жену, что оказывается делом непростым. На поиски хоть малейшей зацепки уходит несколько дней. Элихио удается выяснить, что Сусана улетела в Америку. Недолго думая, он продает машину, покупает билет на самолёт и – отправляется возвращать супругу. Впрочем, как оказывается, ничему жизнь его не научила. Разыскав супругу, Элихио продолжает вести себя в том же духе. И Сусана – вновь исчезает.

В основе сюжета – роман «Пустынные города» мексиканского писателя Хосе Агустина. Режиссером выступил Роберто Снайдер. В главных ролях – мексиканец Гаэль Гарсиа Берналь (звезда фильма «Сука любовь» Алехандро Гонсалеса Иньярриту). А также – испанская актриса Вероника Эчеги. Весь фильм был снят на ручную камеру, что совершенно не бросается в глаза. Лента профессиональна и качественна.

Надо сказать, что несмотря на драматичность событий, фильм вызывает улыбку и оставляет приятные впечатления. Горе-супругу Элихио, несмотря на все его проделки, искренне сочувствуешь – и надеешься на положительный исход. Аналогично – понимаешь и разделяешь позицию Сусаны. Ну а удастся ли супругам всё-таки договориться и помириться ради любви – ответ в конце фильма «Сусана: ты меня убиваешь».