«Избавь меня от сомнений»: По минному полю семейной жизни

Честь открыть восьмой Одесский Международный кинофестиваль доверили Карин Тардьё и её новому фильму «Чтобы быть уверенным» (или как альтернатива «Избавь меня от сомнений»). Эта французская драма с кисло-сладким привкусом плетёт паутину человеческих судеб двух семей, члены которых внезапно обнаруживают удивительную связь между собой. Сюжет, чаще всего фигурирующий в итальянских комедиях, у французов, как оказалось, также может получить достойное и неординарное развитие, элегантно сочетающее в себе лёгкое исполнение с серьёзными темами.

Главные герой по имени Эрван (Франсуа Дамиенс) – сапёр. Но у него есть ещё одна профессия, которая в разы сложнее и опаснее: он – отец. Его вольнодумная 23-летняя дочка Джульетта (Элис де Ланкесэ) после славно проведенного маскарада заявляет, что беременна и не знает, от кого. Придя вместе с дочкой к врачу, после череды не совсем обязательных медицинских тестов ДНК, как дочки, так и её отца, Эрван узнаёт страшное: его отец ему не родной. Шокированный этим открытием, наш герой нанимает детектива, чтобы найти своего биологического отца. Просто так, чтобы быть уверенным. Параллельно он пытается отсечь все варианты, кто может быть отцом ребёнка его дочери.

Лавируя по минному полю, которым можно теперь охарактеризовать не только рабочую среду Эрвина, но и обстановку в личной жизни, герой наконец узнаёт о том, что предположительно его настоящий отец, Жозеф (Андре Вильм), живёт всего в нескольких кварталах от него. Безусловно, это отличные новости, за исключением того, что Жозеф является отцом Анны (Сесиль Де Франс), слегка холодной и исключительно прямолинейной женщины-ветеринара, которую Эрван встретил одной дождливой ночью на просёлочной дороге и тут же по уши влюбился.

Дабы не подвести всё под стандартную формулу ромкома, Тардьё предлагает зрителям действительно многозначную историю, в которой персонажи постоянно вынуждены задавать самим себе серьёзные вопросы: Кто наши родители? Те, которые подарили жизнь, или те, которые вырастили и воспитали? Есть ли у нас вообще право выбирать между ними? Да, в фильме мы слышим фразу «у каждого должен быть отец», но важнее понять, кого мы должны считать таковым или, может, даже задуматься, а нужен ли он вообще?

У фильма хороший ритм и баланс между комедией и драмой. Иногда, конечно, юмор смотрится излишне примитивным, особенно в сценах с Эстебаном, растерянным стажёром-дурачком, свалившимся на голову Эрвану и являющимся одним из кандидатов на партию отца ребёнка Джульетты. Но остроумие сценария и хорошо прописанные диалоги с лихвой перетягивают одеяло на себя.

Скроенная из прекрасных актёрских работ, славного музыкального сопровождения Эрика Слабьяка и привлекательной операторской работы Пьера Коттеро, «Чтобы быть уверенным» смело напрашивается на широкую зрительскую любовь, будучи умной и весьма искусной французской комедией. Карин Тардьё подходит к серьёзным вопросам легко и непринуждённо, заставляя нас смеяться над тем, что обычно воспринимается чередой трагических событий, а также наглядно показывает, как наши родители – не важно, родные или приёмные – могут одновременно создавать жизнь и её разрушать.