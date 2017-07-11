«Фантастическая женщина»: Неслабый пол

Во многом благодаря Пабло Ларраину весь мир (по крайней мере артхаусная его часть) начал всерьёз воспринимать чилийский кинематограф, уже постепенно завоевавший звание самого смелого и прогрессивного на всём южноамериканском материке. Но кроме продвижения национального кино в качестве режиссёра, Пабло себя показал грамотным продюсером. Так он объединился с другим талантливым чилийцем Себастьяном Лелио для производства драмы «Год тигра» в 2011 году, а два года спустя вышла «Глория», обласканная критиками и получившая сразу несколько почётных наград на Берлинском кинофестивале (включая за лучшую женскую роль). Картины Лелио в основном были лишь исключительно чилийского производства, либо копродукцией его родины, Испании и один раз Франции. Поддержать его следующий фильм – «Фантастическая женщина» – на этот раз решила Германия в лице самой Марен Ада, режиссёра прошлогоднего великолепного «Тони Эрдманна». Марен сейчас в Европе не просто одна из ведущих кинематографистов, она в первую очередь искусно разбирается в конфликтологии и, кроме того, как никто другой умеет показывать сильную современную женщину. Данный фильм как раз сочетает в себе лучшее из обеих школ: немецкая выдержка и умение актуализировать личностно-половые конфликты + чилийская прогрессивность и поэтическая манера высказывания на злободневные темы.

Марина (Даниэла Вега) работает официанткой и хочет стать певицей. Ей около тридцати, и она не стремится достать до небес или прыгнуть выше головы. Однажды в клубе с ней знакомится представительный администратор текстильной фабрики Орландо (Франсиско Рейес), старше её на 20-30 лет. Но ни возраст, ни социальные различия не мешают этим двоим влюбиться по уши. После страстной ночи, проведённой вместе, с Орландо случается беда – проснувшись, он почувствовал сильную боль, а какое-то время после осмотра его в больнице врачи констатировали смерть мужчины от аневризмы. Марина в шоке и не понимает, как такое могло произойти. Но на этом беды для героини только начинаются: семья Орландо вместе с его бывшей женой начинает настоящую травлю Марины, специальный детектив начинает унижающее расследование по поводу причастности её к смерти партнёра, а ещё врачи и полицейские с пренебрежением относятся к Марине как к мужчине. Основания на поверхности – она не просто женщина, она фантастическая, ненастоящая, сменившая пол.

Нужно признать, что снять настоящего трансгендера в роли трансгендера уже задумка прогрессивная (хотя такое уже проделывал Шон Бэйкер, но то были либеральные Штаты, а здесь консервативное в этом плане Чили). Но Себастьян Лелио пошёл дальше, он не стал загружать своё кино политической стороной вопроса и проблемами социальной борьбы за права трансгендеров, его «Фантастическая женщина» ― это пульсирующая человеческая драма. Утончённое и берущее за душу высказывание на тему, что мы принимаем за «нормальное».

Вспомнив Ларраина, у Лелио эмоционально проникновенная сингулярность одинокой женщины, надломленной потерей близкого, напоминает прошлогоднюю «Джеки». Вообще, для чилийцев свойственен реализм в кино, которого здесь также достаточно, но есть и кое-что ещё – не менее родное для южноамериканских авторов. Магический реализм. Начиная с постоянно «возвращающегося» к Марине её умершего Орландо и заканчивая фантастической по красоте и посылу сцене, где героиня идёт навстречу сильному ветру, сносящему абсолютно всё, но только не Марину. Именно через такое приходится ей проходить в реальной жизни, идти против убеждений, осуждений и презрений, сбивающих с ног любых, слабых духом. Но Марина не такая. Она сильная. Эта сцена – метафора того, как ей даётся постоянно быть уверенной в себе и отстаивать свою позицию в самых неблагоприятных для этого ситуациях.

Себастьян Лелио снял сильную современную драму, отчасти напоминающую психологически и структурно сложные мелодрамы среднего периода Альмодовара («Цветок моей тайны», «Поговори с ней», «Всё о моей матери»). Фильм-исследование женского одиночества, сексуальности, унижения и эмоциональной устойчивости. Ода действительно фантастической женщине.