“Валериан и город тысячи планет”: Скорее бы на пляж

Всё-таки выдающийся режиссёр Джеймс Кэмерон. Его незаурядный ум рождает франшизы, привносит свежий взгляд в уже сформировавшиеся, его амбиций хватает и на строение Титаника, и на создание целого фантастического мира. А ещё он вдохновляет. Причём, не только зрителей, но и коллег по цеху – таких же режиссёров, как и он сам. Например, французский любитель научной фантастики Люк Бессон, с 10 лет лелеявший мечту увидеть героев своего любимого комикса «Валериан и Лорелин» на большом экране, после посещения съёмочной площадки эпической космической кинокартины «Аватар» и затем просмотра его в кинотеатре поверил в то, что возможно всё. Единственная причина, почему автор «Пятого элемента», «Артура и минипутов», а также «Люси», несколько десятилетий не мог воплотить свою мечту, то бишь снять «Валериана», это ограниченность технических способностей индустрии. Да, та же причина, что помешала Джорджу Лукасу снимать «Звёздные войны» в хронологическом порядке: фантазия есть, а средств для её воплощения ещё не изобрели. Теперь же технологии заметно шагнули вперёд, наконец позволив Бессону воплотить в жизнь свой проект мечты, за реализацию которого мы должны быть благодарны заслугам мистера Кэмерона. Или всё-таки благодарить особо не за что?

Далёкое будущее. 28-ой век. Человечество несколько столетий строило орбитальную станцию Альфа для переселения с Земли. Альфа разрасталась, как территориально, так и количеством жителей, ведь кроме землян туда начали прилетать обитатели других планет и галактик. Скоро станция достигла масштабов планеты, и было принято решение как можно дальше отдалиться от Земли и остальных планет. Население росло, насчитывая тысячи других рас и народов. Всё это нам рассказывают и показывают в качестве пролога, дальнейшая роль так называемой Альфы и города тысячи планет сводится лишь к фоновому месту действия героев, никак не оправдывая тем самым название фильма. Главных героев же двое – Валериан (Дэйн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь). Спецагенты, которые оказываются втянуты в очередной заговор галактических масштабов. До сих пор непонятно, почему Лорелин выкинули из названия фильма, ведь её роль ничуть не меньше (а порой даже и больше), чем у Валериана в сюжете. Попахивает сексизмом, месьё Бессон (причём, наверное, это последнее, в чём Люка можно было упрекнуть, ведь вся его фильмография концентрируется на сильных женских персонажах – Никита, Люси, Матильда из «Леона», Жанна Д’Арк, в конце концов).

Начать же стоит с того, что бросается в глаза с самых первых кадров фильма – неукротимые фантазии Бессона. Да, «Валериан и город тысячи планет» неописуемо красивое кино с отличной графикой, спецэффектами и хорошо поставленными экшен-сценами. Здесь двух мнений быть не может, влияние «Аватара» видно даже через разбитые 3D-очки. Но, когда на первый план выходят спецэффекты, очень часто постановщики, даже самые опытные, увлекаются с собственными фантазиями и забывают про основы основ любого фильма. И речь даже не о внятном и интересном сюжете, которым «Валериан», к сожалению, похвастаться не может, а об основных объектах этого сюжета – персонажах и их взаимоотношениях. Во-первых, мы не представляем, как, где, при каких условиях Лорелин и Валериан познакомились, и что вообще их связывает. Зрителя лишь кормят шаблонами: он – крутой агент и плейбой, она – крутой агент и романтичная особа. Это всё, что нам известно о них, и за весь двухчасовой хронометраж нам никакой дополнительной информации (кроме робкой попытки рассказать о трагическом детстве Валериана) или же полноценного развития персонажей не предложено. Во-вторых, диалоги между двумя главными героями за весь фильм сводятся к одному и тому же: Валериан предлагает Лорелин выйти за него замуж (с какой это вообще стати, если между героями нет никакой привязанности, чувств и банальной химии?), а та «ломается», говорит «нет», и что хочет якобы больше романтики. Это не было смешно в самый первый раз, но когда такой диалог повторяется 18-й раз за фильм, становится невыносимо.

Одна беда, что сценарий оставил двух центральных героев картины безжизненными и неинтересными, но здесь могли бы прийти на помощь актёры и частично спасти ситуацию. Если за Карой Делевинь тут приятнее наблюдать, чем за любой другой её ролью в кино (особенно по сравнению с прошлогодним «Отрядом самоубийц»), всё равно одного милого личика здесь недостаточно. Спасибо хотя бы, что вся надменность, свойственная этой полу-актрисе, полу-модели и полу-певице (услышите её голос на финальных титрах), заметно улетучилась… и сконцентрировалась на ДеХаане. Ибо наблюдать за тридцатилетним мужиком, выглядящим как смазливый подросток, который старается быть крутым сердцеедом – как минимум зрелище на любителя. Клайв Оуэн изображает командора Филитта, чьи намерения становятся ясны при первом же появлении персонажа на экране. Джон Гудман озвучил инопланетного мафиози, о котором забыли ещё в первой половине фильма, а он ведь многозначительно кричал «Вы ещё обо мне услышите, я отомщу тебе, Валериан!». Не отомстил и не услышали. Рутгер Хауэр заскочил на двадцать секунд экранного времени в самом начале. Выделяется хоть как-нибудь лишь Итан Хоук в роли межгалактического сутенёра и владельца бара, в котором, к слову, выступает почему-то только одна девушка – это Баббл, которую играет (страдает) Рианна. Роль последней заметно расширенна по сравнению с другими «звёздными» появлениями на экране. Вот только Баббл является в образе всеми известной певицы лишь минут на семь, в остальное время героиня представляет собой, простите за выражение, голубую соплю, которая, судя по всему, закончила межгалактический МХАТ, а теперь что-то вроде сирийского беженца, заключённого в секс-рабство (да, фантазия Бессона не знает границ). Самое ироничное, что даже эта самая голубая субстанция играет лучше, чем Рианна, на чьи актёрские навыки, возможно, натыкался Джеймс Кэмерон во время погружения в Марианскую впадину. Без каких-либо эмоций, одной интонацией и со статичной мимикой Рианна буквально выдавливает из себя заученные фразы. Выглядит это ещё ужаснее, чем кажется.

Не стоит удивляться, если в конце года «Валериан» получит охапку номинаций на «Золотую малину» и в то же самое время номинацию на Оскар за лучшие спецэффекты. Фильм уже провалился в американском прокате, но уж точно соберёт своё в европейском, поскольку Бессон придумал беспроигрышную систему финансирования и продвижения своего проекта, используя формулу проката артхаусных и фестивальных картин. Кроме того, Люк уже заканчивает сценарий к третьему фильму про приключения Валериана и Лорелин. Остаётся лишь надеяться, что в продолжениях он учтёт все проблемы «Города тысячи планет», который при огромном количестве шуток и юмора коренным образом не смешной, с разнообразными локациями и множеством действий совершенно не интересный и при таком обилии героев ничем не запоминающийся. Визуально завораживающее снаружи и абсолютно пустое внутри – таково новое кино Люка Бессона, при просмотре которого на ум приходят те же мысли, что и агенту Валериану во время выполнения очередного задания: «Скорее бы на пляж». Или ещё куда-нибудь.

