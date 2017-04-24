«Затерянный город Z»: Люди и руины

Главный минус «Затерянного города Z» — обманчивая рекламная кампания. Ознакомившись с синопсисом, взглянув на постер и посмотрев трейлер, можно подумать, что это очередной фильм, подражающий «Индиане Джонсу» — и очень сильно ошибиться. «Затерянный город Z» — не о загадочных древних артефактах и постройках, не об увлекательности ремесла исследователя, а о влиянии навязчивой идеи на отдельного человека и формировании его убеждений. Это в первую очередь очень сильная и глубокая личностная история, а уже потом — приключенческий фильм с джунглями и аборигенами на фоне.

Удивительно, но ранее особо не успевшие себя зарекомендовать хорошими драматическими ролями Чарли Ханнэм, Роберт Паттинсон и Том Холланд на выходе выдают отличный пример взаимодействия между актёрами в целях убеждения зрителя в реальности своих персонажей и существовании их не только на камеру, но и вне съёмочного процесса. Даже несмотря на довольно нетипичных для их типажей героев, артистам удалось попасть в свои роли — и в саму эпоху — на сто процентов.

Что также идёт фильму в зачёт, так это его исторический контекст. Реалии начала XX века в «Затерянном городе Z» показаны достаточно достоверно и убедительно, а извечный для жанра конфликт общества и противопоставленного ему героя не выглядит надуманным и высосанным из пальца. У «Затерянного города Z» прекрасно получается погрузить зрителя в свою атмосферу, скрупулёзно и в деталях перенесённую из реальности — и грех не влюбиться во всё это великолепие элегантных манер и элегантных костюмов.

Именно поэтому по жанру «Затерянный город Z» больше склоняется к достаточно вольному, но в основном правильному во всех смыслах байопику, чем к боевику. Или даже в какой-то степени к документальному фильму — картинка настолько сочная и живая, что кадры адски жаркой и в то же время невыносимо притягательной Амазонии с успехом могли бы быть вставлены в фильм BBC без потери общего качества. То же касается и самого способа съёмки — слегка винтажно, достаточно специфично, но невероятно стильно.

В чём проблема — зритель попросту может не получить от просмотра ожидаемого эффекта. Да, «Z» всё ещё остаётся фильмом об исследователях в тропиках и здесь вполне присутствует необходимый аудитории экшен, но акцент на человеческих судьбах и на раскрытии героев может слегка дезориентировать. Это никоим образом не означает, что «Затерянный город Z» не стоит смотреть — стоит, ещё как. Просто не ради пышущих энергией кадров с бравым воякой-авантюристом, а ради ознакомления с историей одного из многих выдающихся на свете людей — Перси Фосетта.